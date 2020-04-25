Был жуткий дефицит: в сети вспомнили знаменитую варенку по 2 рубля из СССР

"Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

Об этом свидетельствуют воспоминания людей, заставших "сытые" 70-80-е годы с их жутким дефицитом и "доставанием" хороших продуктов из-под прилавка у знакомых продавцов, говорится в публикации блогера "Репортажи из СССР".

Колбаса в СССР

Общая черта во всех этих историях – приятные воспоминания остались от хороших сортов колбасы - финского сервелата, венгерской салями, "Останкинской", "Докторской". О дешевой колбасе отзываются примерно, как и о современной – съедобно, но не более.

При этом о каком-то разнообразии говорить не приходится: даже в крупных городах колбасы одного вида на прилавках было всего несколько сортов.

"Разные города СССР снабжались по-разному, и где-то колбасы не было в продаже вообще, где-то лежало 1-2 вида какой-нибудь жуткой колбасы с жиром, на которую и смотреть не хотелось. И лишь крупные города могли похвастаться некоторым разнообразием – несколько видов вареных колбас, копченные, ветчина и прочие деликатесы", – пишет блогер.

Он предлагает посмотреть, как об этом продукте вспоминают люди, жившие в период "брежневского застоя".

"В детстве обожала "Докторскую", её можно было попросить нарезать на ломтики, а потом ее продавец заворачивал в грубую коричневую или серую бумагу... Конец 70-х-начало 80-х - были потрясающе вкусные финский сервелат и венгерская салями (шкурка была с таким характерным белым налётом)", – приводит блогер первую историю.

Колбаса в СССР

Вот характерный рассказ: колбаса – это праздник, а в салаты ее резали очень мелко, чтобы визуально казалось больше.

"В дом с колбасой приходил праздник! Помню, как из салата "Оливье" выковыривала кусочки колбаски, которую мама нарезала ну ооочень мелко", – говорит свидетель того времени.

"Меня в детстве бабушка в магазин посылала за продуктами, так я помню, колбасы много не брали, дороговато было. Тогда были сорта – "Отдельная", "Молочная", "Докторская" – их и употребляли, а вот "Чайную" редко. Ещё в те времена была "Краковская", "Одесская" – тоже их любили покушать. Финский сервелат шел на большое ура, "Московская" варено-копченая, "Турист". Ой, было еще время, когда меня колбаской муж будущий подкупить хотел", – еще одно красноречивое свидетельство того, насколько все было не так "изобильно", как рассказывают пропагандисты "совка".

Интересен рассказ человека, чье детство прошло в военном городке. По его словам, туда колбасу привозили, "но редко и делили по душам – сколько человек в семье".

Сколь-нибудь достаточно количество военное могли купить только если ездили в Москву. А вместе с ней тащили и другие элементарные продукты. "Если кто-то ехал в Москву, то привозил обязательно колбасу, конфеты, бананы – это то, что я помню", – рассказал очевидец.

Колбаса в СССР

Растекалась в кашу

Впрочем, купить хорошие продукты могли далеко не все. Тогда в ход шла дешевая ливерная колбаса. С ее качеством – как повезет: иногда бывало вкусно, иногда нет.

"Ливерную терпеть не могла. Мама как-то раз купила, я попробовала, есть не стала, а потом решила придать ей благородный вкус и пожарить. А она у меня на сковородке растеклась в кашу", – вот одно из свидетельств.

Из Макеевки все вывозили в Москву

Показателен следующий рассказ. В Украине было много мясокомбинатов, но их продукции люди на местах часто не видели. Ее всю сразу отправляли в Москву или другие города республиканского значения.

"В Макеевке, городе-спутнике Донецка, был свой мясокомбинат, где выпускали колбасу, которая ВСЯ оправлялась в Москву и Киев. Колбаса была в магазинах, разная и вкусная, понятно сервелат было купить труднее, его магазинщики припрятывали, продавали из-под прилавка, но он был. Были дорогие сорта сыровяленой колбасы, их брали редко, лежали подолгу на витрине. Вареная колбаса была вкусная, и "Любительская", и "Докторская", и "Останкинская", и "Краснодарская", много каких видов. А еще по выходным приезжали ростовчане – те брали все подряд, а вареную колбасу по 2-3 палки каждого вида. А мы все не могли понять– Ростов каких-то 300 километров, а область и того меньше – где-то 120-150. А как побывал там, увидел ростовские магазины – пришел в ужас. Пустота на их прилавках!", – приводит слова жителя Макеевки блогер.

"Мое детство прошло в Подмосковье – там в магазинах была только какая-то зеленоватая, с жиром колбаса, еще ливерная, "Чайная". Родители всегда в Москву ездили за нормальной колбасой. А однажды поехали в гости в Горький на пару недель – а у них там вообще никакой колбасы не было, даже ливерной. Помню, как мы с родителями мечтали вернуться домой и съесть по кусочку колбаски, пусть даже чайной или ливерной – так соскучились", – еще одно свидетельство.

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