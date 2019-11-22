"Любовь к дорогому": главу АМКУ заподозрили в жизни не по средствам

Главу АМКУ Юрия Терентьева заподозрили в жизни не по средствам: якобы он в 2016 году потратил на отдых на курорте Куршевель $50 тыс, а его жена тратится на бренд Chanel.

Об этом заявил журналист Евгений Плинский в публикации на своем сайте plinskiy.media. По его словам, доказательства роскошной жизни чиновника ему прислали на почту. Источник этих данных он не назвал.

"Помните, как весной этого года Терентьев не заметил монополии Ахметова на рынке электроэнергии? Вся страна ее видит и ощущает в платежках, а Терентьев нет. Результаты его слепоты к монополиям видимо и трансформируются в возможность его семьи жить и отдыхать красиво. Дикая любовь не просто к дорогому, а к извращенно дорогому", – написал Плинский.

Он опубликовал фотографию семьи Терентьева на отдыхе в клубе Nikki Beach Saint-Tropez во Франции. "Вроде клуб как клуб, да вот средний чек в нем на двоих минимум 2000 Евро за день отдыха", – отметил Плинский.

Семья Терентьева на отдыхе plinskiy.media

Семья Терентьева на отдыхе plinskiy.media

Семья Терентьева на отдыхе plinskiy.media

Дальше Плинский выложил снимки новогоднего тура в Куршавеле в январе 2016 года, который, по его данным, обошелся семейству Терентьевых в 50 тыс. евро. На фоне семьи – ресторан Le Cap-Horn

Семья Терентьева на отдыхе plinskiy.media

"Ну и явная слабость супруги Терентьева Ольги Луговой к бренду CHANEL. В декларации лишь одни часы, а в жизни – регулярные походы по этим бутикам за очками, сумками и украшениями", – описал Плинский серию следующих снимков.

Дружина Терентьева plinskiy.media

Жена Терентьева plinskiy.media

Журналист написал, что не удивлен элементами "сладкой жизни" чиновника эпохи Порошенко. "Удивлен я другому, тому, что после смены власти Терентьев смог удержаться в АМКУ и стать на службу "Слуге Народа", а не как Гладковский получать уголовные дела и повестки в суд", – написал Плинский.

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