Ляшко назвал смешным повышение минималки до 5 тысяч

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал идею власти повысить минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен.

Как заявил он в эфире телеканала "Украина", "минималка" должна быть на уровне 8 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Инициатива поднимать минимальные зарплаты, безусловно, правильная. Но вопрос в цифрах. Три года назад мы требовали установить минимальную зарплату в 5 тысяч гривен, это были, более менее, деньги. А сейчас собирать специальное заседание парламента, чтобы поднять на 200 гривен минимальную зарплату – это курам на смех", – сказал Ляшко.

Он предложил тех, кто получает минимальную зарплату, освободить от налогов.

"Сегодня и те, кто получает "минималку", и те, кто получают миллион, платят одинаковые налоги, и это несправедливо", – считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Повышение, согласно документу, должно произойти уже в этом году.