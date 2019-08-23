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Сеть ломбардов и политтехнологии: всплыла правда о лидере "Слуги народа"

4.8т Читать материал на украинском

Семья лидера партии "Слуга народа" и вероятного спикера ВР Дмитрия Разумкова владеет сетью ломбардов и компанией, которая оказывает политические консультации.

Придя во власть, Разумков, как и многие другие однопартийцы, не захотел подавать декларацию. Однако его имущество в своем материале подсчитал "Центр журналистских расследований" (ЦЖР).

Там сказано, что Разумков был собственником и директором "Украинской политконсалтинговой группы" (УПГ). Это фирма, под крылом которой он работал как политтехнолог. Согласно данным Единого государственного реестра, компания была зарегистрирована 31 июля 2015 года.

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"Кроме него, управляющими партнерами компании были Нелли Яковлева и Василий Мокан. А вот жена Разумкова Юлия Чайка вошла в учредители ООО только в июне 2019 года – Дмитрий переписал на нее свою долю", – говорится в тексте.

Жена Разумкова Юлия Чайка

Жена Разумкова Юлия Чайка

niklife.com.ua и Facebook Julia Chaika

Вместо Разумкова компанию возглавил Дмитрий Тележинский. Также ему достались доли Мокана и Яковлевой, которые стали нардепами от "Слуги народа". В августе 2019 года они вышли из состава основателей УПГ.

О Дмитрие Тележинском, как говорится в материале, известно, что вместе с женой Разумкова он руководит еще одной компанией под названием "Интеринвест XXI век". Ее профиль –консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

"Интеринвест XXI век" Разумков приобрел в 2015 году. И тогда же Юлия Чайка стала владелицей ООО "Бизнесинвестгруп", с таким же видом деятельности.

Как выяснили в "Центре журналистских расследований", "Интеринвест XXI век" и "Бизнесинвестгруп" основали третью фирму – "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО "Интеринвест XXI век и компания".

Один из ломбардов семьи Разумковых

Один из ломбардов семьи Разумковых

investigator.org.ua

"Коротко говоря, это сеть ломбардов "Про100Кредит", состоящая, как сообщает ее сайт, из семи отделений: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах... Корреспонденты Центра журналистских расследований проехали по адресам киевских ломбардов "Про100Кредит". Они находятся в спальных районах, выглядят неброско, по одному из адресов — вывеска ломбарда с другим названием. Но факт есть факт: жена Дмитрия Разумкова, а до недавнего времени и он сам, через две принадлежащие ей фирмы, являются владельцами сети ломбардов", – подводят итог в материале.

Данные о владельцах ломбарда

Данные о владельцах ломбарда

pro100credit.com.ua

Данные о владельцах ломбарда

Данные о владельцах ломбарда

pro100credit.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные банки массово закрыли счета членов команды президента Украины Владимира Зеленского и "95 квартала". Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир.

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году.

А народный депутат Украины от "Слуги народа" Анастасия Красносильская удивила всех своей декларацией. В ней она указала "бесценное" движимое имущество – кошку Марусю.

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Читайте все новости по теме "Электронные декларации" на OBOZREVATEL.

Тема
Электронные декларации
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа декларация
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Климкин Ваня
Климкин Ваня
А что вы думали, что там будут обычные люди!?
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