Сеть ломбардов и политтехнологии: всплыла правда о лидере "Слуги народа"

Семья лидера партии "Слуга народа" и вероятного спикера ВР Дмитрия Разумкова владеет сетью ломбардов и компанией, которая оказывает политические консультации.

Придя во власть, Разумков, как и многие другие однопартийцы, не захотел подавать декларацию. Однако его имущество в своем материале подсчитал "Центр журналистских расследований" (ЦЖР).

Там сказано, что Разумков был собственником и директором "Украинской политконсалтинговой группы" (УПГ). Это фирма, под крылом которой он работал как политтехнолог. Согласно данным Единого государственного реестра, компания была зарегистрирована 31 июля 2015 года.

"Кроме него, управляющими партнерами компании были Нелли Яковлева и Василий Мокан. А вот жена Разумкова Юлия Чайка вошла в учредители ООО только в июне 2019 года – Дмитрий переписал на нее свою долю", – говорится в тексте.

Жена Разумкова Юлия Чайка niklife.com.ua и Facebook Julia Chaika

Вместо Разумкова компанию возглавил Дмитрий Тележинский. Также ему достались доли Мокана и Яковлевой, которые стали нардепами от "Слуги народа". В августе 2019 года они вышли из состава основателей УПГ.

О Дмитрие Тележинском, как говорится в материале, известно, что вместе с женой Разумкова он руководит еще одной компанией под названием "Интеринвест XXI век". Ее профиль –консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

"Интеринвест XXI век" Разумков приобрел в 2015 году. И тогда же Юлия Чайка стала владелицей ООО "Бизнесинвестгруп", с таким же видом деятельности.

Как выяснили в "Центре журналистских расследований", "Интеринвест XXI век" и "Бизнесинвестгруп" основали третью фирму – "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО "Интеринвест XXI век и компания".

Один из ломбардов семьи Разумковых investigator.org.ua

"Коротко говоря, это сеть ломбардов "Про100Кредит", состоящая, как сообщает ее сайт, из семи отделений: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах... Корреспонденты Центра журналистских расследований проехали по адресам киевских ломбардов "Про100Кредит". Они находятся в спальных районах, выглядят неброско, по одному из адресов — вывеска ломбарда с другим названием. Но факт есть факт: жена Дмитрия Разумкова, а до недавнего времени и он сам, через две принадлежащие ей фирмы, являются владельцами сети ломбардов", – подводят итог в материале.

Данные о владельцах ломбарда pro100credit.com.ua

Данные о владельцах ломбарда pro100credit.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные банки массово закрыли счета членов команды президента Украины Владимира Зеленского и "95 квартала". Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир.

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году.

А народный депутат Украины от "Слуги народа" Анастасия Красносильская удивила всех своей декларацией. В ней она указала "бесценное" движимое имущество – кошку Марусю.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram