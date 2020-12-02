Локдаун не помеха: украинцы раскупают экзотические туры на новогодние праздники

Несмотря на продолжающийся карантин выходного дня и угрозу ввведения полного локдауна, украинцы активно покупают экзотические туры на новогодние праздники. Туры по некоторым направлениям уже полностью раскуплены.

Об этом сообщил председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха в эфире телеканала "Украина 24".

При этом он отметил что в условиях, когда власть не может определиться относительно локдауна, украинцы находятся в подвешенном состоянии. "Поэтому наш совет консультироваться и поддерживать постоянную связь с туроператорами и своими турагентами... А отдыхать можно, выбирая как зарубежный отдых, так и внутренний украинский. Не только Карпаты, но и Львовщина предоставляет возможности горнолыжного отдыха. Это может быть и Славское, и Драгобрат, не только Буковель", – рассказал глава Ассоциации.

Говоря о заграничном отдыхе, Голубаха сообщил, что особой популярностью на новогодние праздники пользуется именно отдых на море. "Это Египет, Мальдивы, экзотика... Не все люди об этом думают (как пережить карантин, – ред.). Я могу сказать, что, к счастью, на сегодняшний день туристические направления заполнены на новогодние праздники на Мальдивы. Планируются также дополнительные рейсы", – сообщил эксперт.

Он также добавил, что украинцы, которые не могут себе позволить тратить большие деньги на тур, присматриваются к отдыху в Украине. "Если вы планируете поехать отдохнуть где-то внутри страны... Это могут быть, например, лыжи или катание на санках, то можно ехать в тот же Буковель. Не обязательно останавливаться в каких-то дорогих гостиницах. Есть вокруг поселки, где можно до тысячи гривен в сутки разместиться семьей. Есть много предложений и многие регионы заинтересованы в туристах и ожидают вас", – подчеркнул Голубаха.

Относительно возможности прекращения авиасообщения в период локдауна, по словам эксперта, скорее всего, рейсы в те страны, которые отрытые для украинцев, не будут отменены.

"Я также слышал, что на сегодняшний день и внутренние авиаперевозки не будуть закрываться. Кроме того,"Укрзализныця" обратилась к правительству с просьбой не отменять возможности путешествия поездок и путешествий на новогодние праздники, потому что достаточно большое количество билетов уже продано", – подытожил председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров.

Что предусматривает локдаун?

Локдаун в переводе означает запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны за чрезвычайной ситуации.

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан. В этом случае не работают практически все предприятия, учреждения и организации, а сотрудников переводят на дистанционную работу. При этом заведения общественного питания могут работать только на доставку или продавать еду на вынос.

При полном локдауне закрывают границы, прекращают международное и междугороднее сообщение, а также работу общественного транспорта в пределах населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL :