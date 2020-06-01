Летом обещают "Пудові знижки" в трудные времена

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Роботизированные аптеки беспокоятся о каждом покупателе. Чтобы помочь населению оправиться от финансового кризиса, они предлагают "Пудові знижки у важкі часи". Посетите аптеку под брендом "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" и "Благодія". Приобретите акционные товары и сэкономьте до 40%. Скидки действуют с 1 июня по 15 июля 2020 года. Чтобы не забыть ничего важного, сформируйте предварительный список покупок через сайт или по телефону.

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