Виллы, как у олигарха, и странные переводы: чем владеет Зеленский

В Украине 20 мая официально вступил в должность новоизбранный президент Владимир Зеленский, фактически повторив судьбу своего киногероя. Но в отличие от сериального главы государства, уже бывший комик пришел во власть с чемоданами с наличкой, счетами в банке своего партнера и квартирами в нескольких странах.

О том, чем владеет президент – в материале OBOZREVATEL.

Недвижимость Зеленского

Квартира в Крыму. Елена Зеленская, супруга и коллега новоиспеченного президента, в 2013-м приобрела квартиру в Ливадии (Ялта). Апартаменты площадью в 130 квадратов достались ей всего за 1,3 млн грн. Во всяком случае, так говорится в декларации о доходах президента. Квартира находится в ЖК "Император".

ЖК "Император" ria.ru

Что интересно, один квадратный метр стоил Елене всего $1,2 тыс., тогда как на открытом рынке жилье в этом же доме в 2013-м продавали по $3-3,5 тыс. То есть, на тот момент жена комика приобрела недвижимость с огромным дисконтом.

По информации издания Reuters, продавцом выступил экс-нардеп Алекандр Буряк. Он активно поддерживал президентскую кампанию Зеленского. ЖК "Император" через фирму "Биларс" построил партнер нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника Василий Астион. Кроме этого, вместе с депутатом он провернул несколько схем, о чем уже писал OBOZREVATEL, а ранее был его помощником.

В итоге семье Хомутынника досталось как минимум 4 квартиры, остальные же разошлись между украинскими бизнесменами и политиками.

Дом Зеленских в Крыму Reuters

Квартира Зеленского в Крыму

Недвижимость в Киеве. Президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м. Сам при этом проживает по адресу Грушевского, 9 а. Этот дом киевляне часто называют "монстром" из-за его размеров.

Интересно, что среди соседей Зеленского – Тимур Миндич (курирует медиа в группе "Приват"). Также рядом – жилье давних партнеров комика Шефиров.

Квартира Зеленского в Киеве wikimapia.org/

Апартаменты оформлены на "Алдоранте Лимитед" (Кипр). Судя по декларации, это самая большая из квартир семьи президента. Досталась она главе государства в 2016-м, а ее стоимость на тот момент составляла более 19,2 млн грн.

Квартира Зеленского на Грушевского

Дом в Италии по соседству с российскими олигархами. В декларации за 2017-й дом отсутствовал, однако в обновленном документе президент указал недвижимость в Италии за 88,5 млн грн.

Еще в 2017-м итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него она заплатила 3,8 млн евро.

Дом Зеленского в Италии Teleprogramma.pro

Форте-дей-Марми расположен в регионе Тоскана, на побережье Тирренского моря в 90 километрах от Флоренции. "Десять лет назад, когда среди российских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, российские медиа называли его "московской провинцией", где миллиардер Олег Дерипаска нанимает учителем тенниса для своих детей мирового чемпиона Евгения Кафельникова. Где также регулярно швартуется яхта владельца "Челси", российского миллиардера Романа Абрамовича. И где ездят Rolls Royce и Bentley с российскими номерами", – описали район журналисты "Слідство.Інфо".

Дом за Киевом. С 2008 года Зеленский владеет домом в 353 кв. м с земельным участком 1200 кв. м в селе Иванковичи. Это небольшой населенный пункт всего в 30 км от Киева (см. карту).

с. Иванковичи, Киевская область

По информации издания "Страна", особняк шоумена – это дом с витражными окнами, тремя санузлами, несколькими спальнями и летней террасой. Также там есть большая кухня-столовая и домашний спортзал.

Дом Зеленского под Киевом Страна

Дом, площадью 353 кв. м, он купил в 2008 году за 814,9 тысячи гривен. На тот момент курс был 6,9 гривни за доллар, соответственно цена особняка составляла около $118,6 тысяч.

Еще одну квартиру (площадью около 90 кв. м) Зеленские арендуют в Лондоне.

Автомобили и права

В декларации Зеленского всего два автомобиля. При этом сам президент иногда передвигается на авто своих партнеров.

RANGE ROVER 2016 г. в. Этот автомобиль, судя по декларации, достался комику за 4,6 млн грн.

Машина как у Зеленского auto.rio

MERCEDES-BENZ 2014 г. в. Попал в гараж политика пять лет назад и обошелся ему в 1,8 млн грн.

Машина Зеленского auto.rio

Ценные бумаги и акции. Зеленский вместе с супругой дали в долг государству 51,6 тыс. грн. Именно на эту сумму они купили облигации внутреннего госдолга. Кроме того, в собственности президента ряд офшоров: акции Меджиритано ЛТД (Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Aldorante Limited (Кипр). Также он владеет украинскими компаниями: ООО "Киновартал", ООО "Студия Квартал-95", "Зелари Фиш", ООО "Лига Смиху", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Инвест Анима" и др.

Свои акции он, как ранее обещал, отдаст партнерам. Но продавать бизнес не собирается, партнеры вернут активы сразу после того, как Зеленский освободит президентское кресло.

Сотрудники платят Зеленскому, а не наоборот

На банковских счетах Зеленского хранятся $400 тыс. Наличкой он имеет еще около $190 тыс., 107 тыс. евро.

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От предпринимательской деятельности за 2017 год он заработал 4,3 млн, еще 1,5 млн получил в виде зарплаты. В 2018-м его ежемесячная зарплата составила 347 тыс. грн. Интересно, что, судя по декларации, это сотрудники "95 квартала" платили своему босу, а не наоборот.

Так, Владимир Зеленский в 2017-м задекларировал доходы от нескольких физических лиц, которые при этом на тот момент являлись его сотрудниками. К примеру, за "предпринимательскую деятельность" Зе заплатил Антон Королевич.

Человек с таких же именем – руководитель одного из отделов "Квартал 95".

Еще один работодатель Зеленского, которая официально платила ему – Гигера Галина Игоревна. При этом официальное ее место работы – помощник бухгалтера в "Квартал-Концерт".

Такие платежи могут быть, вероятно, признаками легализации средств, полученных в тени. Деньги зарабатывают в конвертах, налоги за них не платят, а после сотрудники небольшими суммами переводят средства уже, например, на ФЛП.

С учетом недвижимости на миллионы долларов, связей с крупным бизнесом, "слугу народа" назвать "человеком из народа" сложно.

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