Квартиры для военных: в Минобороны Украины сказали, когда закроют очередь

Министерство обороны Украины планирует за 5 лет решить вопрос с выделением квартир для военнослужащих. А в будущем им планируют отдельно давать деньги на покупку жилья.

Сейчас в очереди стоят около 48 тысяч военнослужащих. Об этом сказал замминистра обороны Украины Алексей Марценюк, передает "Радио Свобода". По его словам, одна из задач МО – превратить квартирную очередь в очередь тех, кто хочет служить в армии. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В планах Минобороны сначала "зафиксировать" очередь на жилье, выдать военным квартиры, а потом начать решать вопрос не "натурой", а деньгами, которые военные будут тратить по своему усмотрению (примерно как это произошло с монетизацией субсидий).

Жилье для военных

"Мы больше не должны пользоваться советским устаревшим принципом выдачи жилья. Мы говорим о депозитно-монетарную программу. Это означает, что военнослужащему будут начисляться конкретные деньги, которые потом можно будет использовать на покупку жилья, или залог для ипотеки. Возможно, военнослужащий может захотеть купить больше жилье, или в течение своей службы он сможет купить нечто большее, чем государство могло бы ему дать. Возможно, военнослужащий по наследству получит недвижимость и у него не будет необходимости в жилье, а значит, он бы хотел использовать эти деньги на что-то другое. То есть, мы хотим двигаться в сторону более гибкого обеспечения военнослужащих", – сказал Марценюк.

Когда очередь будет "зафиксирована", тогда станет понятно, сколько жилья нужно. "Мы получаем точку отсчета. Мы знаем, что у нас на очереди - почти 48 000 военнослужащих. И дальше мы планируем, сколько нам нужно времени, сколько и каких ресурсов, чтобы в ближайшем будущем закрыть этот вопрос. Мы уже это рассчитывали и, привлекая все ресурсы, которые у нас есть - бюджетное финансирование, продажа избыточного имущества, инвестиционные механизмы, – мы хотим за пять лет решить проблему квартирной очереди", – сказал замминистра.

По его словам, когда очередь "закроют", квартирный вопрос для последующих поколений военнослужащих будут решать уже по западным стандартам обеспечения.

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В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

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