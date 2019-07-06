Курс доллара в Украине пробьет рекордный минимум: прогноз

В Украине до середины июля курс доллара может снизится с 25,7 до 25,6 грн/$. Таким образом валюта достигнет минимальной за два года отметки.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,6/25,9 грн", – прогнозирует эксперт.

Сколько стоит валюта

Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,17 грн до 26,04 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,14/26,16 до 25,81/25,83 (-1,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,01/26,27 до 25,81/26,08 (-0,8%/-0,7%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 1,0%.

3 июля Нацбанк чуть ослабил свою хватку, и доллар тут же "нырнул" ниже 26 грн. Если НБУ не нарастит масштабы покупки валюты на рынке, у гривны есть все шансы продолжить укрепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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