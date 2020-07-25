Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: прогноз валют

Курс доллара в Украине может преодолеть отметку в 28 грн и уже к концу июля достичь 28,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Страх, что доллар взвинтят, приводит к еще больше девальвации. "Покупает валюту сейчас население и бизнес. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее. При этом фундаментальных причин для снижения гривны нет, наоборот, сейчас благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов", – рассказывает Вадим Иосуб.

Эксперт прогнозирует значительную девальвацию уже в ближайшую неделю. Если сейчас за один доллар просят 27,78 грн/$, то на следующей неделе наличная валюта будет стоить 28,2/28,5 грн/$.

"Природа колебаний последних недель – психологическая", – рассказывает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге 23 июля. Сначала валюту начали скупать после новости об отставке главы НБУ Якова Смолия, а потом из-за заявления президента Владимира Зеленского о том, что доллар должен стоить 30 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.