Курс доллара в Украине приблизится к рекордной отметке: чего ожидать

Курс доллара в Украине до 15 марта может опуститься до рекордной за 9 месяцев отметки в 26 грн/$. Последний раз американская валюта приближалась к такой цене еще летом 2018-го. Аналитики поясняют: на валютном рынке в пользу гривни играют сразу несколько факторов.

OBOZREVATEL разобрался, сколько может стоить доллар в Украине до середины марта.

Главное:

укрепление гривни продолжается уже несколько недель;

курс доллара в Украине может уже к 15 марта достичь нового рекорда в 26 грн/$;

поступления в бюджет в результате снижения курса доллара сокращаются, однако это благоприятно влияет на цены.

Доллар стабильно снижается: прогноз аналитиков на неделю

2019 год начался с курсом в 28,1 грн/$, а по состоянию на 7 марта стоимость валюты опустилась уже до 26,4 грн/$. То есть всего за несколько месяцев доллар потерял около 6% стоимости. Параллельно с этим, о чем ранее писал OBOZREVATEL, в Украине снижается и курс евро. Его стоимость в первую очередь зависит от цены на доллары.

"Мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн", – прогнозирует эксперт.

"Мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С таким же прогнозом соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. По его подсчетам за следующие 7 дней доллар может подешеветь примерно на 20-30 коп. и вплотную подойти к новой психологической отметке в 26 грн/$. Если такого результата удастся достичь, американская валюта пробьет минимальную за 9 месяцев отметку.

"Последние несколько недель, а если быть точными с середины февраля, мы наблюдаем стабильно позитивную для гривни динамику. Сейчас на курс воздействует временный фактор: накануне праздников украинцы продают свою валюту, чтобы потратить деньги на подарки, поездки и т.д. С другой стороны крупные игроки инвестируют в гривневые облигации внутреннего госзайма. Для этого продают доллары и покупают бумаги, выпущенные в гривнях", – поясняет Мазуренко.

Что влияет на курс доллара:

выпуск облигаций внутреннего гозайма (ОВГЗ) в гривнях под высокий процент: инвесторам выгоднее продавать валюту и покупать бумаги;

накануне праздников снижается спрос на доллары и растет спрос на гривню;

ситуация на внешних рынках остается относительно благоприятной для Украины.

Повлиять на позитивную тенденцию может, к примеру, политическая обстановка в стране. Грядущее выборы создадут определенные опасения со стороны инвесторов, что также может повлиять на приток валюты в страну. Однако, это будет иметь краткосрочный фактор. В целом же ситуация останется стабильной, уверены в НБУ. "Но все будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках", – заявил на своем брифинге глава Нацбанка Яков Смолий.

На что влияет курс доллара в Украине

В Украине примерно пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дороже валюта, тем больше придется заплатить за продукты, энергоресурсы, авто и т.д. К примеру, за валюту Украина покупает большую часть бензина. Чем дороже доллар, тем больше придется заплатить за топливо.

В результате подорожания доллара приводит к росту цен на светлые нефтепродукты, а затраты на них в свою очередь закладывают в конечную стоимость большинство продуктов и товаров (если их транспортируют с помощью автоперевозок).

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С другой стороны, укрепление гривни снижает объем бюджетных поступлений. То есть чем дешевле доллар, тем сложнее выполнить бюджет страны. Как известно, в главный финансовый документ страны заложен курс на конец 2019-го в 29,4 грн/$.

Также к курсу доллара в Украине привязаны цены на недвижимость (вторичный рынок). Со временем на подорожание валюты реагирует и стоимость жилье в новостройках.

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