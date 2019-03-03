Курс биткоина взлетит через несколько дней: аналитик назвал новую цену 

Биткоин в первую неделю весны ожидает очередной скачок. По состоянию на 3 марта самая популярная криптовалюта торгуется около $3,7 тыс., а после, по оценкам аналитиков, может достичь очередного прорыва.

Об этом сообщает профильное издание Stock Markets. "Учитывая последние события можно с уверенностью сказать, что сейчас на рынке достаточно тех инвесторов, которые уверены в будущем росте курса биткоина, и именно они сегодня удерживают криптовалюты от дальнейшего падения после сильных откатов. Согласно нашим прогнозам, биткоину понадобится всего несколько дней для консолидации и следующего рывка, и это может произойти уже на следующей неделе", – прогнозируют эксперты.

Курс биткоина

Бывший экономист МВФ Марк Доу уверен, что пока биткоин остается ниже отметки $5 тыс., продолжение медвежьей динамики на рынке вполне логично, а сам биткоин остается уязвимым. Для убедительного роста необходим "чистый прорыв", чтобы избежать задержки котировок в узком "горлышке бутылки" из которого криптовалюта не может выбраться более трех месяцев.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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