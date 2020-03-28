Курьерам Glovo резко урежут зарплаты, они отказываются работать

Курьеры Glovo в Украине с 6 апреля за ту же работу будут в среднем получать на 35%. Урезана выплата за выполнение нормы доставки и премии.

В результате часть работников службы вовсе отказывается работать по новым правилам, сообщает издание dtp.kiev.ua. "Вместо 5000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будет 3000 грн. Аналогично порезаны премии за 80, 60, 40, 20 заказов. Зато подняли стоимость километража с 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падает на 35% минимум", – рассказал один из курьеров.

dtp.kiev.ua

При этом в компании уверяют, что заказов стало больше и новая система выплат должна стимулировать сотрудников выполнять заказы максимально быстро и качественно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Вознесенском спуске подрались курьеры Glovo, которые столкнулись своими транспортными средствами.

Также в Киеве курьер службы доставки Glovo избил прохожего шлемом. Конфликт возник из-за того, что доставщик проехался на мопеде по подземному переходу.

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