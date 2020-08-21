Кто в Украине зарабатывает от 80 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине за последний месяц список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход от 80 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Senior IOS developer c зарплатой 90 тыс. грн;

Senior Java developer c зарплатой 85 тыс. грн;

Senior Front-End developer c зарплатой 85 тыс. грн;

Team Lead PHP developer c зарплатой 80 тыс. грн;

Senior Javascrip developer c зарплатой 80 тыс. грн.

Напомним, Согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.