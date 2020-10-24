Кто в Украине зарабатывает от 50 тысяч: названые самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин Личные финансы 09:26, 24.10.2020 Обновлено: 09:39, 24.10.2020

В Украине за последний месяц список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 62 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

  • C++ программист – 62500 грн;

  • Java developer – 54000 грн;

  • DevOps engineer – 54000 грн;

  • Net developer – 50000 грн;

  • Python-программист – 50000 грн;

  • Team leader – 50000 грн;

  • Magento developer – 49000 грн;

  • Веб-аналитик – 43000 грн;

  • IOS developer – 40000 грн;

  • C# Developer – 40000 грн.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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