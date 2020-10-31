Кто в Украине зарабатывает от 25 тысяч: названы самые популярные вакансии

Александр Литвин Личные финансы 02:17, 31.10.2020

В Украине среди самых высокооплачиваемых популярных профессий по итогам октября (без учета сферы IT) оказались менеджеры по продажам, водители такси и агенты по недвижимости.

Такую статистику по просьбе OBOZREVATEL предоставили аналитики Jooble. Отметим, среди крупных городов самая низкая средняя зарплата среди популярных вакансий оказалось Запорожье. Там же есть самая высокооплачиваемая вакансия водителя (30 тыс. грн).

Киев

  • Менеджер по продажам – 25000 грн

  • Грузчик – 12600 грн

  • Охранник – 9900 грн

  • Продавец-консультант – 11000 грн

  • Фасовщик – 12000 грн

  • Мастер маникюра – 12500 грн

  • Швея – 17000 грн

  • Кладовщик – 9000 грн

  • Водитель такси – 25000 грн

  • Водитель – 13500 грн

  • Официант – 11000 грн

Харьков

  • Комплектовщик – 11000 грн

  • Агент по недвижимости – 35000 грн

  • Электрик – 14000 грн

  • Дворник – 5500 грн

  • Продавец – 11000 грн

  • Мастер маникюра и педикюра – 15000 грн

  • Сварщик – 20000 грн

  • Администратор – 8500 грн

  • Кладовщик – 8000 грн

  • Токарь – 10000 грн

Одесса

  • Менеджер по работе с клиентами – 20000 грн

  • Подсобный рабочий – 18500 грн

  • Продавец – 12150 грн

  • Уборщица – 7350 грн

  • Риелтор – 29000 грн

  • Оператор колл-центра – 7500 грн

  • Кассир – 11150 грн

  • Менеджер по туризму – 25000 грн

  • Риелтор-консультант – 29000 грн

  • Менеджер по продаже недвижимости – 29500 грн

Днепр

  • Автослесарь – 20000 грн

  • Оператор Call-центра – 6250 грн

  • Торговый представитель – 14500 грн

  • Маркетолог – 14500 грн

  • Экспедитор – 13000 грн

  • Воспитатель – 12500 грн

  • Землеустроитель – 18000 грн

  • Региональный менеджер по продажам – 22500 грн

  • Портная – 12500 грн

  • Электромонтер – 12500 грн

Львов

  • Промоутер – 10500 грн

  • Тайный покупатель – 5000 грн

  • Преподаватель/репетитор английского языка – 17000 грн

  • Супервайзер мерчендайзеров – 15500 грн

  • Оператор call-центра – 12500 грн

  • Сборщик мебель – 21500 грн

  • Мастер маникюра и педикюру – 8500 грн

  • Охранник на вахту – 10000 грн

  • Главный бухгалтер – 15500 грн

  • Агроном – 15000 грн

Запорожье

  • Диспетчер на дому – 12500 грн

  • Разнорабочий – 10350 грн

  • Бухгалтер – 7000 грн

  • Кондитер – 9500 грн

  • Пекарь – 9500 грн

  • Логист – 15000 грн

  • Супервайзер мерчандайзеров – 13500 грн

  • Диспетчер-логист удалённо – 7500 грн

  • Менеджер по продажам – 19500 грн

  • Водитель категории Е – 30000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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Экономика Личные финансы

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