Кто в Украине зарабатывает от 25 тысяч: названы самые популярные вакансии

В Украине среди самых высокооплачиваемых популярных профессий по итогам октября (без учета сферы IT) оказались менеджеры по продажам, водители такси и агенты по недвижимости.

Такую статистику по просьбе OBOZREVATEL предоставили аналитики Jooble. Отметим, среди крупных городов самая низкая средняя зарплата среди популярных вакансий оказалось Запорожье. Там же есть самая высокооплачиваемая вакансия водителя (30 тыс. грн).

Киев

Менеджер по продажам – 25000 грн

Грузчик – 12600 грн

Охранник – 9900 грн

Продавец-консультант – 11000 грн

Фасовщик – 12000 грн

Мастер маникюра – 12500 грн

Швея – 17000 грн

Кладовщик – 9000 грн

Водитель такси – 25000 грн

Водитель – 13500 грн

Официант – 11000 грн

Харьков

Комплектовщик – 11000 грн

Агент по недвижимости – 35000 грн

Электрик – 14000 грн

Дворник – 5500 грн

Продавец – 11000 грн

Мастер маникюра и педикюра – 15000 грн

Сварщик – 20000 грн

Администратор – 8500 грн

Кладовщик – 8000 грн

Токарь – 10000 грн

Одесса

Менеджер по работе с клиентами – 20000 грн

Подсобный рабочий – 18500 грн

Продавец – 12150 грн

Уборщица – 7350 грн

Риелтор – 29000 грн

Оператор колл-центра – 7500 грн

Кассир – 11150 грн

Менеджер по туризму – 25000 грн

Риелтор-консультант – 29000 грн

Менеджер по продаже недвижимости – 29500 грн

Днепр

Автослесарь – 20000 грн

Оператор Call-центра – 6250 грн

Торговый представитель – 14500 грн

Маркетолог – 14500 грн

Экспедитор – 13000 грн

Воспитатель – 12500 грн

Землеустроитель – 18000 грн

Региональный менеджер по продажам – 22500 грн

Портная – 12500 грн

Электромонтер – 12500 грн

Львов

Промоутер – 10500 грн

Тайный покупатель – 5000 грн

Преподаватель/репетитор английского языка – 17000 грн

Супервайзер мерчендайзеров – 15500 грн

Оператор call-центра – 12500 грн

Сборщик мебель – 21500 грн

Мастер маникюра и педикюру – 8500 грн

Охранник на вахту – 10000 грн

Главный бухгалтер – 15500 грн

Агроном – 15000 грн

Запорожье

Диспетчер на дому – 12500 грн

Разнорабочий – 10350 грн

Бухгалтер – 7000 грн

Кондитер – 9500 грн

Пекарь – 9500 грн

Логист – 15000 грн

Супервайзер мерчандайзеров – 13500 грн

Диспетчер-логист удалённо – 7500 грн

Менеджер по продажам – 19500 грн

Водитель категории Е – 30000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.