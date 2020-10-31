Кто в Украине зарабатывает от 25 тысяч: названы самые популярные вакансии
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Кто зарабатывает около 30 тысяч
В Украине среди самых высокооплачиваемых популярных профессий по итогам октября (без учета сферы IT) оказались менеджеры по продажам, водители такси и агенты по недвижимости.
Такую статистику по просьбе OBOZREVATEL предоставили аналитики Jooble. Отметим, среди крупных городов самая низкая средняя зарплата среди популярных вакансий оказалось Запорожье. Там же есть самая высокооплачиваемая вакансия водителя (30 тыс. грн).
Киев
Менеджер по продажам – 25000 грн
Грузчик – 12600 грн
Охранник – 9900 грн
Продавец-консультант – 11000 грн
Фасовщик – 12000 грн
Мастер маникюра – 12500 грн
Швея – 17000 грн
Кладовщик – 9000 грн
Водитель такси – 25000 грн
Водитель – 13500 грн
Официант – 11000 грн
Харьков
Комплектовщик – 11000 грн
Агент по недвижимости – 35000 грн
Электрик – 14000 грн
Дворник – 5500 грн
Продавец – 11000 грн
Мастер маникюра и педикюра – 15000 грн
Сварщик – 20000 грн
Администратор – 8500 грн
Кладовщик – 8000 грн
Токарь – 10000 грн
Одесса
Менеджер по работе с клиентами – 20000 грн
Подсобный рабочий – 18500 грн
Продавец – 12150 грн
Уборщица – 7350 грн
Риелтор – 29000 грн
Оператор колл-центра – 7500 грн
Кассир – 11150 грн
Менеджер по туризму – 25000 грн
Риелтор-консультант – 29000 грн
Менеджер по продаже недвижимости – 29500 грн
Днепр
Автослесарь – 20000 грн
Оператор Call-центра – 6250 грн
Торговый представитель – 14500 грн
Маркетолог – 14500 грн
Экспедитор – 13000 грн
Воспитатель – 12500 грн
Землеустроитель – 18000 грн
Региональный менеджер по продажам – 22500 грн
Портная – 12500 грн
Электромонтер – 12500 грн
Львов
Промоутер – 10500 грн
Тайный покупатель – 5000 грн
Преподаватель/репетитор английского языка – 17000 грн
Супервайзер мерчендайзеров – 15500 грн
Оператор call-центра – 12500 грн
Сборщик мебель – 21500 грн
Мастер маникюра и педикюру – 8500 грн
Охранник на вахту – 10000 грн
Главный бухгалтер – 15500 грн
Агроном – 15000 грн
Запорожье
Диспетчер на дому – 12500 грн
Разнорабочий – 10350 грн
Бухгалтер – 7000 грн
Кондитер – 9500 грн
Пекарь – 9500 грн
Логист – 15000 грн
Супервайзер мерчандайзеров – 13500 грн
Диспетчер-логист удалённо – 7500 грн
Менеджер по продажам – 19500 грн
Водитель категории Е – 30000 грн
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