Кто в Украине зарабатывает от 20 тысяч: самые востребованные вакансии

В Украине средняя зарплата составила 12,9 тыс. грн. При этом среди популярных вакансий больше всего зарабатывают менеджеры по продажам и директоры предприятий.

Об этом говорится в данных статистики work.ua. При этом среди популярных вакансий меньше всех зарабатывают кассиры (всего 9,5 тыс. грн). Самая высокая средняя зарплата среди городов – в Киеве (15 тыс. грн).

Какие зарплаты платят украинцам:

Менеджер по продажам – 17 500 грн;

Продавец-консультант – 10 000 грн;

Водитель – 15 000 грн;

Бухгалтер – 12 500 грн;

Администратор – 10 500 грн;

Повар – 12 000 грн;

Грузчик – 10 000 грн;

Директор – 20 000 грн;

Менеджер по работе с клиентами – 15 000 грн;

Кассир – 9 500 грн.

Зарплаты в Украине work.ua/salary/

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.