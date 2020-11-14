Кто в Украине зарабатывает больше всех: названы зарплаты самых популярных специальностей

Александр Литвин Личные финансы 05:20, 14.11.2020

В Украине средняя зарплата составляет 12 тысяч гривен. При этом среди самых популярных вакансий больше всего зарабатывают водители – 17,9 тысячи гривен.

Об этом говорится в данных статистики rabota.ua. При этом меньше всего (среди популярных вакансий) получают сотрудники государственных учреждений – всего 5,5 тысячи гривен.

Сколько платят (вакансии размещены по популярности):

  • продавец консультант – 10 тысяч гривен;

  • менеджер по продажам – 15 тысяч гривен;

  • сотрудник госучреждения – 5,5 тысячи гривен;

  • складской работник – 10,5 тысячи гривен;

  • водитель – 17,9 тысячи грн.

Cамые популярные вакансии
rabota.ua

Второе место по размеру заработной платы заняли менеджеры по продажам (15 тысяч гривен), третья позиция с зарплатой в 10,5 тысячи гривен досталась складским работникам.

К слову, согласно оценкам Кабинета министров, в следующем году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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