Кто в Украине зарабатывает больше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине за октябрь 2020 года список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 62,5 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

C ++ программист 62500 грн

Программист Java 54000 грн

Net-программист 50000 грн

Python-программист 50000 грн

Том лед 50000 грн

Magento-программист 49800 грн

Full stack программист 40000 грн

Web-аналитик 40000 грн

IOS-программист 40000 грн

Если же исключить зарплаты программистов, больше всего зарабатывают водители и менеджеры по продажам.

Менеджер по продажам – 25000 грн

Грузчик – 12600 грн

Охранник – 9900 грн

Продавец-консультант – 11000 грн

Фасовщик – 12000 грн

Мастер маникюра – 12500 грн

Швея – 17000 грн

Кладовщик – 9000 грн

Водитель такси – 25000 грн

Водитель – 13500 грн

Официант – 11000 грн

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

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