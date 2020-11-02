Кто в Украине зарабатывает больше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии
Кто в Украине зарабатывает больше 40 тысяч
Какие популярные профессии приносят больше денег
Как будет меняться зарплата
В Украине за октябрь 2020 года список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 62,5 тыс. грн в месяц.
Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.
Самые высокооплачиваемые профессии:
C ++ программист 62500 грн
Программист Java 54000 грн
Net-программист 50000 грн
Python-программист 50000 грн
Том лед 50000 грн
Magento-программист 49800 грн
Full stack программист 40000 грн
Web-аналитик 40000 грн
IOS-программист 40000 грн
Если же исключить зарплаты программистов, больше всего зарабатывают водители и менеджеры по продажам.
Менеджер по продажам – 25000 грн
Грузчик – 12600 грн
Охранник – 9900 грн
Продавец-консультант – 11000 грн
Фасовщик – 12000 грн
Мастер маникюра – 12500 грн
Швея – 17000 грн
Кладовщик – 9000 грн
Водитель такси – 25000 грн
Водитель – 13500 грн
Официант – 11000 грн
Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.
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