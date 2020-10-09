Кто в Украине сможет получить пенсию в 17 тысяч: раскрыто условие
В Украине максимальный размер пенсии составляет не больше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это около 17 тыс. грн. Чтобы получить такую пенсию, зарплата должна быть почти в 4,8 раз больше средней.
Как посчитал OBOZREVATEL, максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.
Отметим, украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.
Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.
Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.
Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.