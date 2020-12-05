Кто в Украине получает пенсию больше 50 тысяч грн: названы выплаты "избранной" категории

В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.

Правда, стоит отметить, что всего в Украине есть более 11,2 млн пенсионеров, из них всего лишь 3487 судей. Средняя пенсия по возрасту (для простых украинцев) – 3430 грн. Также на выплату выше обычной имеют право военные (они получают в среднем 5,5 тыс. грн).

Среди регионов самые высокие выплаты получают в Киеве (4708 грн). На втором месте с пенсией в 4440 грн – Донецкая область, а на третьем месте по уровне выплат оказалась Луганская область (4109 грн). Главная причина: в Донецкой и Луганской области были традиционно высокие зарплаты на промышленных предприятиях. При этом платились они легально, местные жители также имеют большой стаж. Это повлияло и на уровень пенсий.

В Киеве же традиционно получают самые высокие зарплаты. Меньше всего (2708 грн) платят пенсионерам в Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.