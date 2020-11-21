Кто в Украине может зарабатывать от 25 тысяч даже в карантин: аналитики назвали специальность

В Украине среди самых востребованных специальностей оказались водители. При этом некоторые из них могут рассчитывать на среднюю зарплату в 25 тысяч гривен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. "Средняя зарплата для водителей в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре почти не отличается. Это очень необычно, так как в Украине очень часто уровень оплаты труда зависит от города. Но именно этим специальностям средний показатель почти везде одинаковый", – рассказала эксперт.

Самыми востребованными водителями в Украине сейчас являются:

Водитель такси – 15 000 грн

Водитель-дальнобойщик – 25 000 грн

Водитель погрузчика – 12 000 грн

Водитель зерновоза – 22 000 грн

Водитель-экспедитор – 15 000 грн

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.