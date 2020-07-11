Кто в Украине может выйти на пенсию раньше 60 лет: детали закона

В Украине, согласно действующего законодательство, часть работающих может получить пенсию по возрасту раньше 60 лет. А уже с 2028-го такое право получат все работающие, у которых есть как минимум 40 лет стажа.

Об этом говорится в законе об "Общегосударственном пенсионном страховании Украины". Так, согласно документу, на досрочную пенсию по возрасту имеют право:

с 1 января 2028-го на пенсию можно выйти в любом возрасте, если есть 40 лет стажа;

лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики – после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, – по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в антитеррористической операции в районах ее проведения, – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет в женщин;

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Для этого необходимо: