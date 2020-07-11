Кто в Украине может выйти на пенсию раньше 60 лет: детали закона

Личные финансы 09:54, 11.07.2020

В Украине, согласно действующего законодательство, часть работающих может получить пенсию по возрасту раньше 60 лет. А уже с 2028-го такое право получат все работающие, у которых есть как минимум 40 лет стажа.

Об этом говорится в законе об "Общегосударственном пенсионном страховании Украины". Так, согласно документу, на досрочную пенсию по возрасту имеют право:

  • с 1 января 2028-го на пенсию можно выйти в любом возрасте, если есть 40 лет стажа;

  • лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики – после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

  • лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин;

  • женщины, родившие пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, – по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

  • военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в антитеррористической операции в районах ее проведения, – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет в женщин;

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Для этого необходимо:

  • заполнить анкету-заявление;

  • добавить сканированные копии документов;

  • с помощью КЭП подписать анкету-заявление и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

Венгрию заподозрили в "тихой" оккупации Украины

В Киеве таксист потребовал от волонтера говорить по-русски: детали языкового скандала

Перед переездом Зеленского на ремонт “дачи Ющенко” потратили 300 тысяч из госбюджета, - СМИ

Вынужденных переселенцев заставляют подписывать иски против Порошенко, – Герасимов

В России заявили о создании в Украине "еще двух государств": Киев потребовал ответа