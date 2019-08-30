ТОП миллионеров в новом Кабмине: сколько заработали министры

Новые украинские министры, как и прочие чиновники, накануне назначения на должности отчитались о своих доходах за 2018 год. Самой богатой оказалась министр финансов Оксана Маркарова. Но и некоторые другие получили не намного меньше.

О том, сколько заработали новоиспеченные министры за прошлый год – в материале OBOZREVATEL.

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – в 2018 году получил 255,3 тыс. грн зарплаты. И почти в 10 раз больше ему заплатили командировочных – 2,3 млн грн. Также 723 тыс. грн Кулеба получил в качестве гонораров от общественной организации "Город-Сад". Итого – примерно 3,27 млн грн.

Дмитрий Кулеба

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации – в 2018 году получил зарплату в размере 4,3 млн грн. Это деньги от занятия предпринимательской деятельностью. Еще 1012 грн в виде процентов ему начислили по банковскому вкладу.

Михаил Федоров

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – один из самых богатых членов Кабмина. Это объясняется просто: много работал. В прошлом году он получил 4,3 млн от Питтсбургского университета (там он работает профессором) и 1,7 млн грн от Киевской школы экономики (является ее почетным президентом). Еще 1,2 млн Милованов получил как вознаграждение за членство в Совете НБУ. Еще ему начислили около 100 тыс. грн процентов. В сумме это около 7,2 млн грн в год.

Тимофей Милованов

Министр финансов Оксана Маркарова задекларировала 632,3 тыс. грн зарплаты и еще 687 тыс. грн от сдачи недвижимости в аренду. Вдобавок проценты, продажа ценных бумаг, дивиденды в 2018 году вместе с мужем принесли ей около 9 млн грн. Итого – около 10,3 млн грн.

Оксана Маркарова

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины – в 2018 году заработал 1 млн грн от предпринимательства, продал имущества на 280 тыс. грн, а еще получил 450 тыс. грн зарплаты. Итого – 1,73 млн грн.

Алексей Оржель

Министр обороны Андрей Загороднюк указал, что получал только зарплату – 294 тыс. грн.

Андрей Загороднюк

Вадим Пристайко – министр иностранных дел – задекларировал 271 тыс грн зарплаты и возмещение в размере 2,5 млн грн в графе "другое".

Вадим Пристайко

Новый министр юстициии Денис Малюська задекларировал зарплату 1,1 млн грн.

Денис Малюська

Действующий министр внутренних дел Арсен Аваков в 2018 году получил 919 тыс. грн зарплаты и 5,1 млн грн в виде роялти, процентов и дивидендов. Итого – чуть больше 6 млн грн.

Арсен Аваков

Министр соцполитики Юлия Соколовская указала. что получила 1,1 млн грн от занятия предпринимательской деятельностью и 1000 грн банковских процентов.

Юлия Соколовская

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский получил 5,7 млн грн зарплаты, 38 тыс грн страховых выплат и 650 тыс грн от продажи имущества. Также ему начислили 32 тыс грн по программе лояльности. Итого – 6,5 млн грн.

Владимир Бородянский

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая задекларировала зарплату в 269 тыс грн, гонорары – 23 тыс., и 106 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Итого около 398 тыс грн.

Зоряна Скалецкая

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в декларации указала 746 грн зарплаты и 6913 грн гонораров.

Анна Новосад

Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, сообщила, что в 2018 году получила 447 тыс. грн зарплаты. Также ей начислили 422 тыс грн на выполнение депутатских полномочий (она была народным депутатом) и 90 тыс грн на рабочие поездки по Украине. Еще Бабак получила 150 тыс грн в виде процентов и дивидендов. Итого – чуть более 1,1 млн грн.

Алена Бабак

Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий задекларировал 777 тыс грн зарплаты, 84 тыс. грн дохода от продажи ценных бумаг и 238 тыс грн дохода от процентов. Итого – чуть больше 1 млн грн.

Владислав Криклий

Топ-5 министров с самым большим доходом в 2018 году:

Оксана Маркарова – 10 млн грн;

Тимофей Милованов – 7,2 млн грн;

Владимир Бородянский – 6,5 млн грн;

Арсен Аваков – 6 млн грн;

Михаил Федоров – 4,3 млн грн.

новый состав Кабинета министров Украины

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый состав Кабинета министров Украины будет приезжать на работу на авто стоимостью до 2,5 млн грн. Один из лучших автомобилей у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, а вот министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не обзавелась машиной, а в декларацию она внесла коня.

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