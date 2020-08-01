Кто получит пенсию только после 65 лет: для кого в Украине увеличили пенсионный возраст

Александр Литвин Личные финансы 09:12, 1.08.2020

В Украине после 65 лет в 2020-м на пенсию могут выйти те, у кого есть до 17 лет стажа. В следующем году эта норма увеличится до 18 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, всего есть три "двери". Те, кто полностью выполнил требования по стажу, могут выйти на заслуженный отдых в 60, остальные, зависимо от стажа, должны будут работать до 63 и 65 лет.

Кому выходить на пенсию в 65 лет:

  • в 2020-м – до 17 лет стажа;

  • в 2021-м – до 18 лет стажа;

  • в 2022-м – до 19 лет стажа;

  • в 2023-м – до 20 лет стажа;

  • в 2024-м – до 21 года стажа;

  • в 2025-м – до 22 лет стажа;

  • в 2026-м – до 23 лет стажа;

  • в 2027-м – до 24 лет стажа;

  • в 2028-м – до 25 лет стажа.

Позитивное влияние от такого "коридора" – со временем украинцы поймут, что без официального трудоустройства им придется работать дольше. И это должно стимулировать оформлять трудовые отношения и платить взносы в Пенсионный фонд.

Напомним:

  • в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

  • Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

  • Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

  • Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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