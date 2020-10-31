Кто останется без работы: названы профессии прошлого

Уже через пять лет количество сотрудников "избыточных ролей" (смотрите таблицу ниже) сократится с 15,4% до 9%, говорится в отчете Всемирного экономического форума. При этом количество сотрудников "новых ролей" увеличится с 7,8% до 13,5%. Среди профессий прошлого оказались, в том числе, бухгалтеры и аудиторы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. На основе таких оценок к этому моменту 85 миллионов рабочих мест будет ликвидировано: их функции будут выполнять машины и программы. С другой стороны, появятся и новые задачи и профессии, что приведет к созданию 97 миллионов рабочих мест. То есть автоматизация и цифровизация в целом позитивно повлияют на ситуацию.

"К 2025 году все более избыточные роли будут сокращены с от 15,4% персонала до 9% (снижение на 6,4%), новые профессии вырастут с 7,8% до 13,5% (рост 5,7%) от общей численности сотрудников", – говорится в отчете.

Будущее за разработчиками программ и приложений, специалистами цифровой трансформации. Вместе с тем будет расти и роль специалистов по информационной безопасности. Без работы рискуют остаться все, кто выполняет механическую, административную работу: начиная от бухгалтера и заканчивая строительным рабочим.

Некоторые же функции машины и программы, как минимум в ближайшие пять лет, заменить не смогут: консалтинг, здравоохранение в широком понимании (врачи, тренеры по здоровому образу жизни и т. д), стратегические советники – все эти направления будут востребованы и в будущем.

Меньше всего повезет простым рабочим, говорится в отчете. Постепенно львиную долю их задач будут выполнять машины. Данные опроса Форума о будущем рабочих мест показывает, что компании ожидают реструктуризации. Больше половины (55%) компаний планирует изменить процессы, 43% заявили, что сократят количество рабочих и 34% готовы расширить штат за счет новых сотрудников. Специализированные задачи подрядчикам планирует отдать 41% опрошенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.