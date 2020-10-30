Кто останется без работы и какие профессии взлетят в будущем: рынок труда кардинально изменится

Александр Литвин Личные финансы 12:00, 30.10.2020

В ближайшие пять лет в мире могут ликвидировать 85 млн рабочих мест, вместо них появятся новые специальности. Машины и программы заменят тех, кто не сможет адаптироваться к новым реалиям.

О том, какие профессии и навыки будут пользоваться спросом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто рискует остаться без работы

Уже через пять лет количество сотрудников "избыточных ролей" (смотрите таблицу ниже) сократится с 15,4% до 9%, говорится в отчете Всемирного экономического форума. При этом количество сотрудников "новых ролей" увеличится с 7,8% до 13,5%. На основе таких оценок к этому моменту 85 миллионов рабочих мест будет ликвидировано: их функции будут выполнять машины и программы. С другой стороны, появятся и новые задачи и профессии, что приведет к созданию 97 миллионов рабочих мест. То есть автоматизация и цифровизация в целом позитивно повлияют на ситуацию.

"К 2025 году все более избыточные роли будут сокращены с от 15,4% персонала до 9% (снижение на 6,4%), новые профессии вырастут с 7,8% до 13,5% (рост 5,7%) от общей численности сотрудников", – говорится в отчете.

Будущее за разработчиками программ и приложений, специалистами цифровой трансформации. Вместе с тем будет расти и роль специалистов по информационной безопасности. Без работы рискуют остаться все, кто выполняет механическую, административную работу: начиная от бухгалтера и заканчивая строительным рабочим.

Некоторые же функции машины и программы, как минимум в ближайшие пять лет, заменить не смогут: консалтинг, здравоохранение в широком понимании (врачи, тренеры по здоровому образу жизни и т. д), стратегические советники – все эти направления будут востребованы и в будущем.

Меньше всего повезет простым рабочим, говорится в отчете. Постепенно львиную долю их задач будут выполнять машины. Данные опроса Форума о будущем рабочих мест показывает, что компании ожидают реструктуризации. Больше половины (55%) компаний планирует изменить процессы, 43% заявили, что сократят количество рабочих и 34% готовы расширить штат за счет новых сотрудников. Специализированные задачи подрядчикам планирует отдать 41% опрошенных.

"Перераспределение текущих задач между людьми и машина уже в процессе. Алгоритмы и машины будут в первую очередь ориентированы на информационные задачи и обработку и поиск данных, административные задачи и некоторые аспекты традиционного руководства. Задачи, где нужны люди, включают управление, консультирование, принятие решений, рассуждение", – говорится в отчете.

Развитие тормозит нехватка навыков

На вопрос о том, что тормозит развитие цифровизации и автоматизации, большинство работодателей отвечает: нехватка навыков на местном рынке труда и неспособность привлечь таланты. Вопрос нехватки навыков более остро стоит в развивающихся профессиях.

Наиболее востребованные навыки в будущем:

  • Аналитическое мышление и инновации

  • Активное обучение и стратегии обучения

  • Комплексное решение проблем

  • Критическое мышление и анализ

  • Креативность, оригинальность и инициативность

  • Лидерство и социальное влияние

  • Использование, мониторинг и контроль технологий

  • Технологический дизайн и программирование

  • Устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость

  • Рассуждение, решение проблем и мышление

  • Эмоциональный интеллект

  • Устранение неполадок и взаимодействие с пользователем

  • Сервисная ориентация

  • Системный анализ и оценка

  • Убеждение и переговоры

Исходя из тенденций, могут появиться и новые профессии, которые ворвутся в рейтинги наиболее оплачиваемых, но будут тесно связаны с нынешними лидерами.

"К примеру, автоматизация тех же аграриев, или других профессиональных сфер. – предполагает HR-эксперт Татьяна Пашкина. – Возможно, если у нас будет работа над вакциной от COVID-19. Тогда точечно будут высокооплачиваемые фармацевты, генетики, биогенетики. Но мне кажется, что потенциал рынка украинских работодателей не очень большой".

Лишь у некоторых сфер есть небольшой шанс стать более прибыльными. В целом же, зарплаты IT-сферы и дальше будут гораздо выше всех других. Ведь сейчас, когда у нас кризис, многие работодатели максимально экономят на всех ресурсах, в том числе человеческих. Говорить о повышении зарплат в таких условиях не приходится. Более того, Татьяна Пашкина уверена, во многих сферах система оплаты труда может измениться. Будут ориентироваться на результаты работы.

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