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7 декабря • обновлено в 11:08
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Кто останется без пенсий в 2020-м: новые требования по стажу

10.1т
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В Украине в 2020-м только те 60-летние, которые имеют от 27 лет стажа, смогут выйти на пенсию. Остальным придется работать до 63 и даже 65 лет.

Подробнее о том, как будут расти требования и кто не сможет получить пенсию в 2020-м – в материале OBOZREVATEL.

В Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Повышение требований по стажу уже происходит.

Кто останется без пенсий в 2020-м: новые требования по стажу

minfin.com.ua

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

  • в 2020-м – от 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 31 года стажа;

  • в 2025-м – от 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 34 лет стажа;

  • в 2028-м – от 35 лет стажа.

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Кто выйдет на пенсию в 63 года:

  • в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

  • в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

  • в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

  • в 2020-м – до 17 лет стажа;

  • в 2021-м – до 18 лет стажа;

  • в 2022-м – до 19 лет стажа;

  • в 2023-м – до 20 лет стажа;

  • в 2024-м – до 21 года стажа;

  • в 2025-м – до 22 лет стажа;

  • в 2026-м – до 23 лет стажа;

  • в 2027-м – до 24 лет стажа;

  • в 2028-м – до 25 лет стажа.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Пенсионный фонд реформа
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Хотелось бы услышать об этом мнение Евгении Шапиро, следящей за пенсионной реформой в РФ.
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