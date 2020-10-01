Кто не останется без работы в Украине: названы самые востребованные профессии

В Украине среди самых востребованных профессий оказались: продавец консультант, менеджер по продажам и водитель. Также работодатели стали активнее искать складских работников и торговых представителей.

Об этом говорится в результатах статистики одного из кадровых порталов. Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус, продажи традиционно лидируют по количеству вакансий. "У нас по разным оценкам каждый пятый работающий занимается продажами. Это и сотрудники рынков, и магазины, и супермаркеты", – рассказывает Белоус.

Список самых популярных специальностей:

продавец консультант;

менеджер по продажам;

водитель на авто предприятия;

складской работник;

торговый представитель.

Напомним, согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.