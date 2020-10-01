Кто не останется без работы в Украине: названы самые востребованные профессии
В Украине среди самых востребованных профессий оказались: продавец консультант, менеджер по продажам и водитель. Также работодатели стали активнее искать складских работников и торговых представителей.
Об этом говорится в результатах статистики одного из кадровых порталов. Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус, продажи традиционно лидируют по количеству вакансий. "У нас по разным оценкам каждый пятый работающий занимается продажами. Это и сотрудники рынков, и магазины, и супермаркеты", – рассказывает Белоус.
Список самых популярных специальностей:
продавец консультант;
менеджер по продажам;
водитель на авто предприятия;
складской работник;
торговый представитель.
Напомним, согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.
Как будут расти средние зарплаты:
в 2021-м – 13 632 грн;
в 2022-м – 15 414 грн;
в 2023-м – 17 169 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.