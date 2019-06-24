Россиянам не по карману: отдых в Крыму оказался дороже Кипра

Отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

Об этом со ссылкой на исследование Aviasales сообщает издание "РИА Новости". Самый дешевый отдых на аннексированном РФ полуострове на двоих составляет 53 356 руб. (22 тыс. грн). Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле.

В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тыс. руб. (20,6 тыс. грн) , отмечают специалисты. При этом минимальный оклад россиянина достигает 11 280 руб. (4,6 тыс. грн). Даже если откладывать на отдых 30% дохода, то для отпуска в Крыму копить придется при такой зарплате полтора года.

Отдых в Крыму Крым Реалии

В частности, бюджет тура в Анталью (Турция) составит 31 892 руб. (13,1 тыс. грн), в Бургас (Болгария) — 41 126 руб. (16,9 тыс. грн), в Салоники (Греция) — 44 788 руб. (18,4 тыс. грн). Отдых в Буве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 руб. (18,6 тыс. грн), а в Полисе (Кипр) — 29 908 руб. (12,3 тыс. грн). Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов.

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом. Лидируют в рейтинге самых популярных стран среди россиян для летнего посещения Франция, Испания, Италия, США, Германия и Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали "бешеный" поток украинцев в Крым.

Несмотря на заявления российских СМИ о начале туристического сезона в Крыму, потока желающих отдохнуть на территории временно оккупированного полуострова фактически нет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!