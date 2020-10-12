Крулько пожаловался на "схему Альперина" в налоговую, но промахнулся
Народный депутат Иван Крулько написал обращение в Государственную налоговую службу с требованием прекратить схемы, организованные "королем контрабанды" в Одессе Вадимом Альпериным. При этом правоохранительной функции налоговая служба уже лишена, а на самом деле обращаться парламентарию нужно было в налоговую милицию и другие силовые органы.
Как сообщают OBOZREVATEL источники в Одессе, налоговики уже провели свое расследование и сейчас ждут санкции силовиков, чтобы собрать необходимые доказательства. Речь идет об отсутствии товара на 3-5 млрд грн. При этом сами налоговики расценивают действия Ивана Крулько неоднозначно. Он возглавляет следственную комиссию, которая занимается расследованием возможных хищений, однако источники в налоговой службе говорят, что на самом деле и у самого Крулько могут быть собственные интересы в схемах.
В Одессе давно создано окно контрабанды, через которое поставлялись ткани, обувь и другие товары. Заправляет этим так называемый король контрабанды Вадим Альперин. При этом схема работает независимо от других её участников – начальники таможней менялись, а контрабанда оставалась. Некогда звеном этой цепи был Сергей Тупальский.
На 2016-2018 годы, как утверждают СМИ, припадает период расцвета сделок с Альпериным. Зарабатывали контрабандисты на ввозе китайских товаров, но их схему разоблачили. НАБУ в рамках уголовного дела по фактам занижения таможенных платежей арестовало на депозитах Киевской таможни 450 миллионов гривен. Их заплатили фирмы-импортеры Альперина, чтобы после вывести обратно. После этого так называемый король контрабанды попытался дать 800 тысяч долларов в качестве взятки сотруднику НАБУ, чтобы эту сумму разморозили. Детектив деньги не взял, "короля" задержали, а после отпустили под залог 20 млн грн.
Сейчас же правоохранители вернулись к расследованию мошенничества дельцов. Альперину удалось улизнуть, а тогдашнего руководителя таможни Тупальского взяли под стражу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, из всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует именно Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть самую схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром 27 ноября появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще 9 людям.