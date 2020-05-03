Криклий сказал, где в Украине есть тысячи рабочих мест

В Украине есть более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, говорится на сайте министерства. Также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".
"Около 38 тысяч специалистов-дорожников привлекает "Укравтодор" для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 3000 вакансий открыто "Укрпочтой". Мы прилагаем все усилия, чтобы люди имели работу в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших работников", – сказал Криклий.
Какие специалисты нужны
Для государственного проекта "Дороги и работа" нужны около 38 тысяч специалистов:
дорожники-асфальтобетонщики;
машинисты;
водители;
дорожные мастера и других дорожные рабочие.
"Они будут обеспечены достойными зарплатами и всеми социальными гарантиями", – сообщили в министерстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.
Правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.
Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.
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