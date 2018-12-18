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Украинцам подарят деньги на собственный бизнес: что задумали в Кабмине

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Кабинет министров запустил в трех областях Украины программу льготного кредитования бизнеса для малообеспеченных украинцев. Тем, кому удастся успешно реализовать свой бизнес-план и создать новые рабочие места, позволят не возвращать деньги.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко. По словам чиновника, государство должно выделять меньше средств на соцвыплаты, но при этом стимулировать людей зарабатывать и создавать рабочие места.

"Есть такая программа у Министерства социальной политики, она называется "Рука помощи". Она касается льготных кредитов для малообеспеченных людей и внутренне перемещенных лиц. Эта программа работает во Львовской, Полтавской и Харьковской областях. По имеющейся информации, там уже около 300 лиц получили такую помощь", – рассказал Куценко.

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"Это будет кредит, который надо будет вернуть. Но с другой стороны, если человек создал определенный бизнес на сумму 70 тыс. грн (такого размера кредит дается), если он нанимает еще двоих сотрудников, то это становится бесплатной финансовой помощью – эти средства не надо возвращать", – объяснил он.

При этом представитель Минюста подчеркнул, что тем, кто берет кредит, надо иметь продуманный бизнес-план, чтобы его реализовать.

"Кредит обычно дается на один год по договору сторон. Но он может быть более долгосрочным, есть реструктуризация кредита, надо обращаться к банку, чтобы он пересматривал условия", – рассказал он.

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"Чтобы у нас не было 44% людей, которые, условно говоря, ждут от государства помощи, занимают пассивную позицию, должны быть программы, которые инициируют проактивную позицию украинцев, когда они сами предлагают определенные идеи, под них получают финансирование и их реализуют", – заключил чиновник.

Украинцам подарят деньги на собственный бизнес: что задумали в Кабмине

golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины рассчитывает на рост темпов кредитования в следующем году. В 2018 году темпы роста кредитования населения интенсивно росли и составляли около 40% год к году. Лидером было потребительское кредитование и залоговые кредиты.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКредитование в Украинекредитование УкраиныЭффективный бизнес
Персона
Станислав Куценко
Место
Украина
Тег
кредит
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Полный бред .
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