Импотенты против сволочей: именно таковы две категории разработчиков украинской пенсионной реформы. То есть, одни из них ХОТЯТ обеспечить трудолюбивых украинцев приличной ЕВРОПЕЙСКОЙ пенсией, но не МОГУТ (яркий пример - вечно прибедняющийся и бидкающийся премьер Шмигаль, который повторил знаменитую фразу Звягильского: все, мол, украдено до нас плюс ужасающая демографическая тенденция)). Вторая категория, как экс-премьер Гройсман МОГУТ сделать пенсии такими, чтобы старики ЖИЛИ, а не выживали, но не ХОТЯТ (иначе партия "Українська стратегія Гройсмана" давно бы разработала ВМЕНЯЕМЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ вариант оной пенсионной реформы, а не жужжала бы о приличной пенсии, как о несбыточной мечте.

Что объединяет ВСЕХ разработчиков всех проектов пенсионной реформы в Украине, включая тех экстремистов из "служек народа", которые хотят вообще отменить пенсию, как это нынче в "процветающем" Китае и как было в "загнивающей" царской России??? Объединяет их всех одно: у всех разработчиков рыльце в пушку! Иначе нельзя объяснить: ПОЧЕМУ до сих пор не проведено международного аудита Пенсионного Фонда Украины?

В свое время по требованию двух народных депутатов - Виктора Ивановича Суслова и Вашего покорного слуги был проведен международный аудит НБУ, такого же, как ПФУ, постсоветского рассадника коррупции. И оказалось, что золотовалютные резервы страны размещены под приличные депозитные проценты в банках Кипра etc, обогащая не Украину, а лишь отдельных чиновников НБУ. Кстати, если бы не тот аудит и последовавшие уголовные дела, то золотовалютный запас Украины так бы и сгорел в топке глобального финансового кризиса 2008 года...

Уверен, что первый же международный аудит ПФУ покажет такую глубину коррупции, что ужаснутся не только МВФ, но и все наши стратегические союзники, добивающиеся сегодня пенсионной реформы прежде всего с целью ликвидации такой "черной дыры" КОРРУПЦИИ как ПФУ.

Да, необходимость запуска наряду с солидарной системой накопительной системы пенсионного обеспечения ОЧЕВИДНА, но ведь это НЕВОЗМОЖНО без преодоления КОРРУПЦИИ в пенсионной сфере: иначе частные вклады честных людей-тружеников будут так же СТЫРЕНЫ мошенниками-коррупционерами, которые вот уже 30-й год расхищают МИЛЛИАРДЫ из Пенсионного Фонда Украины!