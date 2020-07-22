Коррупционный скандал "Онура"-Новака: топ-менеджеру фирмы вручили подозрение

Генеральному координатору "Онур Груп" Эмре Караахметоглу вручили подозрение о совершении коррупционного правонарушения. Бизнесмена и связанные с ним компании из группы "Онур" подозревают в масштабных коррупционных схехах при проведении тендеров на ремонт дорог.

Сообщником бизнесмена, как подозревают правоохранители, является задержанный в Польше экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Об этом сообщили собственные источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Мы также обратились за комментаримиями в офис "Онура" в Киеве и попытались лично связаться с одним из основателей киевского представительства Олегом Фарионом. Однако сотрудники компании предложили прислать официальное письмо, на которое они смогут подготовить ответы.

Мы отправили запрос с просьбой ответить на вопросы: давали ли представители "Онура" взятки украинским чиновникам и ответственным лицам государственных компаний, получили ли они подозрения в совершении коррупционного преступления и будут ли продолжать участвовать в тендерах с учетом испорченной репутации.

Как говорит юрист Александр Плахотник, за дачу взятки предусмотрено ограничением свободы на срок от двух до пяти лет. Если повторно совершить преступление, грозит до восьми лет тюрьмы. "Если действительно будет доказан факт дачи взятки, это уголовно наказуемое деяние. Конечно, ответственные лица компаний понесут за это наказание", – говорит Плахотник.

Отметим, "Онур" только по данным системы Prozorro с 2017-го получила из бюджета заказов на 37,6 млрд грн. Это огромная сумма даже по меркам международной компании. Турецкая компания открылась в Украине еще в 2004-м. Один из собственников дочерней компании в Киеве – львовянин Олег Фарион.

Целая череда скандалов не помещала фирме регулярно получать тендеры по всей стране – Одесса, Львов, Киев. Например, в 2017-м Нацполиция заподозрила "Онур" в некачественном ремонте проспекта Победы и еще целого ряда магистралей в Киеве.

Их же, согласно материалам расследования, подозревали в участии схемы по завышению стоимости строительных работ.

"Онур" – турецкая компания, которая работает в Тунисе, Молдове, Украине и еще в целом ряде стран. Они гордятся крупнейшими подрядами на дорожное строительство, однако регулярно попадают в скандалы.

В ближайшее время OBOZREVATEL опубликует детальную информацию о компании, которая платила взятки за тендеры бывшему главе "Укравтодора". Также мы обращаемся ко всем участникам рынка, которые имеют информацию о работе группы компаний или стали жертвой нечестной конкуренции. Пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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