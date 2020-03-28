Кому заплатят на время карантина: Соцстрах озвучил списки украинцев

В Украине на время карантина, до 24 апреля, Фонд социального страхования расширил программу поддержки. Так, на помощь имеют право в том числе и те, кто попал на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда. Материальная поддержка, согласно новым правилам, полагается:

в связи с отстранением от работы тех, кто обслуживает население

- если были в контакте с больными;

- если невозможно работать и нельзя перевести на другую работу.

Помощь выплачивается с первого дня и ее размер зависит от размера зарплаты и стажа.

на период госпитализации, самоизоляции

Помощь выплачивается с шестого дня (первые пять платит работодатель) и составляет 50% среднего дохода.

"На период действия карантина Фонд социального страхования Украины будет осуществлять выплаты по больничным листам по расширенному перечню страховых случаев. Отметим, в настоящее время Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики и ФССУ готовятся изменения в Инструкцию о порядке выдачи документов, в них определят порядок выдачи больничных листов лицам на период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем", – сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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