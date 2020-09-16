В Украине предлагают 20 тысяч зарплаты без опыта: что хочет работодатель

В Украине работу могут найти даже соискатели без опыта. Зарплаты при этом могут достигать около 20 тыс. грн.

О том, чего хотят работодатели и кому легче найти заработок, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Куда берут без опыта?

В Украине можно найти сотни вакансий для соискателей без особых навыков. При этом чаще всего в таких объявления в графе "требования" указывают приветливость, вежливость, общительность, умение наладить контакт, щепетильность или внимательность к поставленным задачам.

Чаще всего без опыта и навыков готовы взять на вакансии продавцов, официантов, администраторов в ресторанах и клубах, нянь или сиделок для пожилых людей. Есть и вакансии, где хотят видеть только мужчин, например, на автомойке.

Также немало предложений, где работодателю не важен пол соискателя. Это в основном операторы колл-центров, промоутеры, курьеры, риелторы.

Требования здесь минимальны. Например, в одном из колл-центров OBOZREVATEL сказали, что откажут только тем, кто не имеет даже базовых навыков владения компьютером.

"Нам не важен профильный опыт, но работа в любой сфере до этого будет плюсом. – Ответили на наш запрос в одном из колл-центров, который ищет сотрудников. – Каждая работа дает человеку определенный опыт, который он может верифицировать в совсем другой сфере деятельности. Единственное что мы требуем, чтобы соискатель умел хоть как-то пользоваться компьютером. Если нет даже этого, вынуждены будем сразу отказать".

Как искать работу?

"Вакансий, где не нужно вообще ничего уметь делать, не существует, – уверяет карьерный консультант Ульяна Ходоровская. Где-то нужно любить детей и иметь опыт коммуникации с ними. Если, к примеру, женщина сидела в декрете со своими детьми, смотрела за соседскими детьми или хотя бы читала что-то о детской психологии – это тоже опыт. Она уже сможет найти себя, как няня. Нет вакансий, где ничего не нужно. Даже мыть полы не может кто угодно. Нужен человек аккуратный, ведь иначе он будет оставлять грязь и в офисе начнется антисанитария. А чтобы раздавать листовки – нужно уметь хотя бы стоять и улыбаться, чтобы другим людям хотелось к вам подходить".

Людей, которые вообще ничего не могут и не умеют, по словам Ульяны Ходоровской, практически не существует. Все мы в течении жизни получаем какой-то опыт: будь то уход за детьми, за пожилыми людьми, обустройство быта или просто навыки общение. Каждый из нас приходит на работу с какими-то природными склонностями и опытом. Важно выбрать вакансию, на которой именно ваш персональный опыт будет релевантным.

"Для начала нужно определиться с тем, что вам нравится. И какой опыт из того, что уже есть, вы бы хотели применять. Дальше нужно активно искать. Если с первого, второго или третьего раза не вышло, человек часто делает вывод, что он никому не нужен. Это базовая ошибка. Поиск работы занимает время: месяц, два или больше. Все зависит от специализации", - делится Ульяна Ходоровская.

Если вам сложно определиться со своими сильными сторонами, можно воспользоваться помощью специалистов. К примеру, почитать профильные статьи на ресурсах поиска работы (Happy Monday или Rabota.ua), или подписаться на страницы карьерных консультантов. Не стоит зацикливаться на том, что вы чего-то не умеете и не знаете. Нужно искать то, что вы можете реально предложить работодателю, и что будет стоит определенных денег на рынке труда.

Какие правила трудоустройства?

Среди особых условий для работников без опыта – обучение и испытательный срок. Сколько он будет длиться – зависит от вакансии и вашей обучаемости. Со слов работодателей, оператора колл-центра можно обучить в течении одного дня или нескольких часов, официанта – до пяти дней, а администратора – и в течении нескольких недель. Потому стоит сразу уточнить, оплачиваемая такая стажировка или нет. Мы обзвонили более десяти предложений и везде стажировку обещали оплатить. Если же работодатель сам потребует от вас деньги за обучение – с ним лучше сразу попрощаться.

Среди правил первого знакомства с новой работой, которые помогут избежать неприятных неожиданностей, Ульяна Ходоровская выделяет такие:

"Погуглить" отзывы о компании от работников (если они есть).

Сразу уточнить размер зарплаты и сроки выплат. Если работодатель уходит от ответа, это должно насторожить.

Желательно до начала работы подписать договор, или просто письменно зафиксировать любые договоренности. В случае чего это уже будет основанием для обращения в суд.

Оцените свое впечатления от работодателя. Вызывает ли он у вас доверие?

Попросите экскурсию по офису и посмотрите, с какими лицами сидят сотрудники, довольны ли работой.

Попробуйте неформально расспросить об условиях у людей "в курилке".

Можно ли без опыта заработать 20 тысяч?

Определить среднюю зарплату для работника без опыта и умений – сложно. Ведь это зависит от сферы деятельности. Но один из сайтов по поиску работы дает общую статистику по вакансиях, где не нужен опыт. По их данным, средняя оплата для сотрудников-новичков – 12 000 гривен.

В то же время, можно заработать и больше ставки. Например, в заведениях питания есть еще чаевые, которые позволяют получить больше, или процент от прибыли. Часто проценты так же предлагают и продавцам-консультантам в магазинах. Работодатели, которых мы обзвонили в этих сферах, предлагали 13-15 тыс. Заработать с чаевыми можно и 20 тыс. Но усилий придется приложить немало, смены на таких вакансиях могут длится 11-12 часов. И получать больше, скорее всего, вы будете не сразу, а уже тогда, когда наберетесь опыта и знаний.

В то же время есть ряд вакансий, на которых нет фиксированной оплаты. Например, тем же риелторам на самом деле предлагают лишь процент от сделок. Притом в объявлениях обещают, что со временем вы начнете зарабатывать до 25, 30, 40 тысяч. Важно понимать, что при этом заработать хоть что-то сразу может и не получится. Если вы не имеете базы клиентов и не разбираетесь в недвижимости, вполне вероятно, что первые попытки что-то сдать или продать будут неудачными.

До первой сделки может пройти неделя, а то и несколько недель. А процент от нее, если вы, конечно, не работаете с элитной недвижимостью, не такой уж большой. Когда вы заработаете свои первые 10 или 20 тысяч – вы уже многому научитесь, и назвать вас сотрудником без опыта будет нельзя.

На какие вакансии не стоит "вестись"?

Среди объявлений о работе для людей без опыта очень часто встречались предложения заработка в интернете, в частности в "Инстраграм". Суть работы была описана очень размытыми фразами, и среди главного выделялось: "Тратя всего 3-4 часа в день, можно заработать до 40 тысяч в месяц!". Звучит очень заманчиво. Что же нужно делать эти 3 часа, чтобы получить такие деньги?

По таким объявлениям вам предложат заработать на СММ-франшизе. Это своеобразная финансовая пирамида, заточена под соцсети. Суть – предельно проста и даже удивляет, как на такой схеме вообще можно что-то заработать. Возьмем условного человека, который уже в этой схеме.

У него есть рабочая страничка в "Инстаграме", где он регулярно пишет посты о простоте заработка в интернете. Еще "постит" "сториз" с имитацией "красивой жизни", чтобы продемонстрировать, что схема работает. В то же время этот человек публикует объявления на разных ресурсах, заказывает себе рекламу, пишет людям в личные сообщения и предлагает научить их так же зарабатывать в сети. Чтобы научится, нужно всего лишь купить у него какой-то из пакетов услуг. К примеру, за 300 гривен. В него входит:

инструкция, как создать и оформить аккаунт для работы с франшизой (набор таких же банальных постов о простоте заработка в сети);

знакомство с сервисами по продвижению;

текст для общения с клиентами, который нужно красиво начитать в виде голосового сообщения;

инструкция, как окупить покупку франшизы (где искать клиентов);

возможность круглосуточной консультации с продавцом франшизы.

В целом, та же информация, которую вы можете найти бесплатно в интернете и оформить сами. Но за 300 гривен, вам ее красиво распишут и пришлют в мессенджере. А вот за 999 грн – подарят готовую страничку с 1000 подписчиков, а также настройками рекламы.

Видимо, на такой схеме действительно можно что-то заработать. Особенно если вы находитесь "на вершине" пирамиды. Но вот сможете ли вы ежемесячно находить минимум 40 людей, которые готовы потратить 1000 гривен на страничку с "пустой" информацией, которую они смогут самостоятельно создать и наполнить за каких-то полчаса? Это вызывает некие сомнения. Потому, прежде чем соглашаться на варианты слишком легкого заработка, подумайте, заработаете ли вы больше, чем хотят заработать на вас?