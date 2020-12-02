Кому в Украине платят от 20 тысяч: названы самые популярные вакансии

В Украине среди популярных вакансий самые высокие зарплаты предлагают руководителям предприятий, менеджерам по продажам и водителям.

Об этом говорится в данных статистики work.ua. При этом меньше всего платят кассирам, грузчикам и продавцам-консультантам. Зарплаты на уровне средних предлагают поварам и бухгалтерам, чуть больше среднего зарабатывают менеджеры по работе с клиентами.

Топ-вакансий

Менеджер по продажам 17500 грн

Продавец-консультант 10000 грн

Водитель 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Администратор 10500 грн

Грузчик 10000 грн

Менеджер по работе с клиентами 15000 грн

Руководителя 20000 грн

Повар 12000 грн

Кассир 9500 грн

Вакансии в Украине work.ua

Отметим, в Украине с 1 декабря повысили прожиточный минимум (ПМ). В результате Кабмин обязан пересчитать и оклады для бюджетников. Так, минимальный тарифный оклад не может быть ниже, чем повышенный ПМ.

Так, согласно закона "Об оплате труда", Кабинет министров не могут устанавливать первую тарифную ставку ниже ПМ. Сейчас она составляет 2225 грн. А с января 2021-го, после декабрьского повышения, будет не меньше 2270 грн.

Согласно оценкам Кабинета министров, в следующем году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.