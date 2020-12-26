Кому в Украине платят от 140 тысяч: названы самые выгодные вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий в конце 2020 года оказались айтишники. На первом месте – архитекторы программного обеспечения (они зарабатывают от 145 тысяч гривен), также зарплату в среднем около 140 тысяч могут получать главные программисты, владеющие технологией платформы .NET.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua. Отметим, программисты в Украине традиционно зарабатывают в несколько раз больше, чем специалисты других специальностей. Это связано с тем, что украинский айтишник может не меняя место жительства работать на любую международную компанию. В результате украинским работодателям приходится конкурировать за специалистов с международными.

Архитектор ПО – 145 тысяч;

Team Lead. Net Developer – 140 тысяч;

Senior Python developer – 102 тысячи;

Java deleloper – 95 тысяч;

Senior Java developer – 90 тысяч.

Самые высокооплачиваемые специальности rabota.ua

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.