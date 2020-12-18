Кому в Украине платят больше всех: названы самые популярные вакансии

Александр Литвин Личные финансы 01:52, 19.12.2020 Обновлено: 09:11, 19.12.2020

В Украине традиционно среди самых популярных вакансий больше всего предлагают менеджерам по продажам и директорам. При этом самые низкие зарплаты у кассиров и менеджеров торговых и развлекательных залов.

Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua. Средняя зарплата директора составляет 20 тыс. грн, при этом грузчик может рассчитывать на зарплату в размере всего около 10 тыс. грн.

Статистика зарплат в Украине:

  • Менеджер по продажам 17500 грн

  • Продавец-консультант 10000 грн

  • Водитель 15000 грн

  • Бухгалтер 12500 грн

  • Менеджер зала 10500 грн

  • Директор 20000 грн

  • Менеджер по работе с клиентами 15000 грн

  • Грузчик 10000 грн

  • Повар 12000 грн

  • Кассир 9500 грн

Какие зарплаты получают украинцы
work.ua

Отметим, средняя зарплата при этом составляет немного более 12 тыс. грн. Традиционно больше везет жителям столицы, там в среднем могут рассчитывать на заработную плату в размере около 15 тыс. грн. В маленьких городах из-за большого уровня теневой занятости средняя зарплата может приближаться к уровню минимальной.

В Луцке, Черновцах и Чернигове в среднем зарабатывают всего лишь около 10 тыс. грн.

Отметим, Украину накрыла вторая волна безработицы из-за ведения карантина выходного дня. В первую очередь работы могут лишиться те, кто работает в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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