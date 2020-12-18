Кому в Украине платят больше всех: названы самые популярные вакансии

В Украине традиционно среди самых популярных вакансий больше всего предлагают менеджерам по продажам и директорам. При этом самые низкие зарплаты у кассиров и менеджеров торговых и развлекательных залов.

Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua. Средняя зарплата директора составляет 20 тыс. грн, при этом грузчик может рассчитывать на зарплату в размере всего около 10 тыс. грн.

Статистика зарплат в Украине:

Менеджер по продажам 17500 грн

Продавец-консультант 10000 грн

Водитель 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Менеджер зала 10500 грн

Директор 20000 грн

Менеджер по работе с клиентами 15000 грн

Грузчик 10000 грн

Повар 12000 грн

Кассир 9500 грн

Какие зарплаты получают украинцы work.ua

Отметим, средняя зарплата при этом составляет немного более 12 тыс. грн. Традиционно больше везет жителям столицы, там в среднем могут рассчитывать на заработную плату в размере около 15 тыс. грн. В маленьких городах из-за большого уровня теневой занятости средняя зарплата может приближаться к уровню минимальной.

В Луцке, Черновцах и Чернигове в среднем зарабатывают всего лишь около 10 тыс. грн.

Отметим, Украину накрыла вторая волна безработицы из-за ведения карантина выходного дня. В первую очередь работы могут лишиться те, кто работает в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.