Кому в Украине платят больше всех: названы самые популярные вакансии

В Украине традиционно среди самых популярных вакансий больше всего предлагают менеджерам по продажам и директорам. При этом самые низкие зарплаты у кассиров и менеджеров торговых и развлекательных залов.

Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua. Средняя зарплата директора составляет 20 тыс. грн, при этом грузчик может рассчитывать на зарплату в размере всего около 10 тыс. грн.

Статистика зарплат в Украине:

Менеджер по продажам 17500 грн

Продавец-консультант 10000 грн

Водитель 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Менеджер зала 10500 грн

Директор 20000 грн

Менеджер по работе с клиентами 15000 грн

Грузчик 10000 грн

Повар 12000 грн

Кассир 9500 грн

Отметим, средняя зарплата при этом составляет немного более 12 тыс. грн. Традиционно больше везет жителям столицы, там в среднем могут рассчитывать на заработную плату в размере около 15 тыс. грн. В маленьких городах из-за большого уровня теневой занятости средняя зарплата может приближаться к уровню минимальной.

В Луцке, Черновцах и Чернигове в среднем зарабатывают всего лишь около 10 тыс. грн.

Отметим, Украину накрыла вторая волна безработицы из-за ведения карантина выходного дня. В первую очередь работы могут лишиться те, кто работает в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.