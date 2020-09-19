Кому в Украине платят больше 50 тысяч гривен: названы самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин Личные финансы 11:49, 19.09.2020 Обновлено: 12:50, 19.09.2020

В Украине за последний месяц список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 50 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

  • Net-программист 55000 грн;

  • Python-программист 52000 грн;

  • Тим лид 50000 грн;

  • C++ программист 50000 грн;

  • Magento-программист 49800 грн;

  • Программист Java 47500 грн;

  • Веб-аналитик 40000 грн;

  • C# программист 40000 грн;

  • IOS-программист 40000 грн.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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