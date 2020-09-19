Кому в Украине платят больше 50 тысяч гривен: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине за последний месяц список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 50 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

Net-программист 55000 грн;

Python-программист 52000 грн;

Тим лид 50000 грн;

C++ программист 50000 грн;

Magento-программист 49800 грн;

Программист Java 47500 грн;

Веб-аналитик 40000 грн;

C# программист 40000 грн;

IOS-программист 40000 грн.

Напомним, согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.