Кому в Украине платят больше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

Личные финансы 12:31, 11.07.2020 Обновлено: 13:04, 11.07.2020

В Украине среднюю заработную плату выше 40 тыс. грн, по данным одного из крупных кадровых порталов, получают национальные менеджеры, информационные директора, суперинтенданты.

Об этом говорится в статистике work.ua. При этом большинство самых высокооплачиваемых профессий связаны с информационными технологиями.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий:

  • Национальный менеджер (в среднем около 40 тыс. грн)

За должность руководителя международной компании в Украине предлагают до 100 000 грн. При этом среди требований: знание специфики компании, опыт в управлении командой, образование, связанное со сферой работы и уже построенная карьера.

  • Информационный директор (около 40 тыс. грн)

Определяет информационную стратегию компании, принимает решения на высшем уровне, как правило, руководит работой департамента или службы по информационным технологиям (IT) компании.

  • Суперинтендант (40 тыс. грн)

Контролирует обеспечение судов технической документацией, запасными частями и другим материально-техническим снабжением.

  • Руководитель IT-отдела (в среднем 35 тыс. грн)

Занимается анализом характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения.

  • Angular-разработчик 31 тыс. грн

Это программист, выучивший верстку в HTML, CSS, JavaScript и взявшийся за изучение фреймворка.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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