Кому в Украине платят больше 100 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин Личные финансы 12:22, 25.11.2020 Обновлено: 12:40, 25.11.2020

В Украине традиционно в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий месяца оказались предложения для программистов. При этом в ноябре спросом у работодателя пользуются те специалисты, которые владеют языком программирования Python.

Согласно данным кадрового портала rabota.ua, на среднюю зарплату больше 100 тысяч гривен могут претендовать архитекторы программного обеспечения, создатели сложных корпоративных систем и программисты, которые владеют высокоуровневым языком.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

  • Архитектор ПО – 145 тысяч;

  • Senior Java Developer – 113 тысяч;

  • Senior Python developer – 107 тысяч;

  • Python deleloper – 98 тысяч;

  • Senior.NET developer – 95 тысяч.

Топ вакансий
rabota.ua

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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