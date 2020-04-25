Кому в Украине готовы платить больше 50 тысяч гривен: названы вакансии

В Украине средние зарплаты больше 50 тыс. грн предлагают айтишникам. Среди десяти самых высокооплачиваемых вакансий марта 8 предложений – для программистов.
Об этом говорится в данных одного из крупных кадровых порталов. Также в десятку самых высоких зарплат попали две вакансии для домашнего персонала.
Net-программист – 56 000 грн;
Программист – Java 50 000 грн;
Разработчик мобильных приложений – 42 500 грн;
Тим-лид – 42 000 грн;
C# программист – 41 000 грн;
Обслуживающий персонал (семейная пара) – 40 000 грн;
Обслуживающий персонал – 40 000 грн;
Android-разработчик – 37 500 грн;
Angular-разработчик – 37 500 грн;
C++ программист – 37 000 грн.
В Украине резко сократилось количество вакансий, которые предлагают центры занятости. По состоянию на 1 апреля в Госслужбе занятости их было зарегистрировано 54 тысячи. Это на треть меньше, чем в начале апреля 2019 года.
Наибольшие шансы найти сейчас работу в тех сферах, которые особо важны во время карантина.
сельское и лесное хозяйство. Это связано с началом весенне-полевых работ. Работу предлагают агрономам, трактористам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства;
торговля и услуги, которые не попали под запрет (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);
логистика (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом);
здравоохранение и социальная помощь (медсеста, соцработник);
правопорядок (охранник, сторож).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.