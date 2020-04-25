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25 апреля • обновлено в 12:01
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Кому в Украине готовы платить больше 50 тысяч гривен: названы вакансии

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В Украине средние зарплаты больше 50 тыс. грн предлагают айтишникам. Среди десяти самых высокооплачиваемых вакансий марта 8 предложений – для программистов.

Об этом говорится в данных одного из крупных кадровых порталов. Также в десятку самых высоких зарплат попали две вакансии для домашнего персонала.

  • Net-программист – 56 000 грн;

  • Программист – Java 50 000 грн;

  • Разработчик мобильных приложений – 42 500 грн;

  • Тим-лид – 42 000 грн;

  • C# программист – 41 000 грн;

  • Обслуживающий персонал (семейная пара) – 40 000 грн;

  • Обслуживающий персонал – 40 000 грн;

  • Android-разработчик – 37 500 грн;

  • Angular-разработчик – 37 500 грн;

  • C++ программист – 37 000 грн.

Кому в Украине готовы платить больше 50 тысяч гривен: названы вакансии

В Украине резко сократилось количество вакансий, которые предлагают центры занятости. По состоянию на 1 апреля в Госслужбе занятости их было зарегистрировано 54 тысячи. Это на треть меньше, чем в начале апреля 2019 года.

Наибольшие шансы найти сейчас работу в тех сферах, которые особо важны во время карантина.

  • сельское и лесное хозяйство. Это связано с началом весенне-полевых работ. Работу предлагают агрономам, трактористам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства;

  • торговля и услуги, которые не попали под запрет (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);

  • логистика (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом);

  • здравоохранение и социальная помощь (медсеста, соцработник);

  • правопорядок (охранник, сторож).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
зарплата работа
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