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28 марта • обновлено в 04:00
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Кому в Украине через несколько дней раздадут по 1 тыс. грн на карантин: список

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В Украине с 1 апреля по 1 тыс. грн получат пенсионеры, которые имеют выплаты до 5 тыс. грн, а также лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, социальные пенсионеры.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "С 1 апреля 2020 г. правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", – заявил президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что эта разовая выплата связана с карантином и ухудшением экономической ситуации в стране. Она коснется 9,8 млн пенсионеров (всего в Украине их 11,4 млн). Это те, кто сейчас, согласно данным ПФУ, получает до 5 тыс. грн.

Кому в Украине через несколько дней раздадут по 1 тыс. грн на карантин: список

На разовую выплату в размере 1 тыс. гривен для всех, кто получает пенсию до 5 тыс. грн, властям понадобится 9,8 млрд грн. А на индексацию с 1 мая еще примерно 2,2 млрд грн ежемесячно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

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Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
повышение пенсий пенсии
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Во запануют вислоухие!
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