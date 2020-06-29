Кому точно дадут кредит: ПриватБанк раскрыл тонкости дешевых займов

С помощью ПриватБанка по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес может получить кредит на специальных условиях. После карантина одним дешевые деньги помогут быстрее восстановиться, а другим дадут возможность перестроить процессы и адаптироваться к новым реалиям.

OBOZREVATELи ПриватБанк продолжают серию материалов о том, кто и на каких условиях может воспользоваться программой и зачем она нужна. На этот раз мы расскажем, что сделать, чтобы наверняка получить кредит.

Как получить кредит: советы эксперта

Каждый банк, помимо общих нормативов оценок рисков, использует и собственные критерии, рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Есть около десятка разных формул, показателей.

"Если вы готовитесь получить кредит и специально подстраиваете финансовые показатели, это уже нарушение. Но есть общие советы, которым нужно придерживаться всем клиентам банков", – поясняет Мазуренко.

Банку, прежде чем выдать кредит, нужно удостовериться:

Что клиент подходит под условия конкретной программы (описаны далее).

Что клиент работает прозрачно, не отмывает деньги, не скрывает реальный доход, имеет четкую и понятную модель.

Клиент порядочный, не привлекался по уголовным делам, не был замешан в мошенничестве, коррупции, махинациях.

Будущий должник платежеспособен – он сможет вернуть одолженные деньги вовремя.

У клиента нет непогашенных крупных долгов (либо они не помешают выплатить существующий, а если речь идет о реструктуризации, пойдут на их погашения).

Клиент не находятся в "черных списках НБУ", то есть вовремя возвращал все кредиты.

"Если вы по финансовым показателям не соответствуете программе, исправив ситуацию, сможете обратиться в банк, к примеру, в следующем году. Но не нужно специально для кредита подстраивать показатели", – советуют в ПриватБанке.

Следите за своей репутацией

Достаточно всего лишь один раз не вернуть или значительно просрочить кредит, чтобы на годы попасть в списки нежелательных должников.

Поэтому всегда думайте о будущем. Даже если вы не собираетесь получить кредит по программе "5-7-9", в будущем у вас однозначно появится возможность расширить производство, для чего понадобится денежный ресурс. И самый простой вариант – банковский кредит.

Стройте крепкий фундамент

Чем прозрачнее и надёжнее ваш бизнес, тем легче на него оформить кредит. Если у вас уже есть собственное оборудование, помещения, технологии – в глазах банка вы надежный заёмщик. Любая попытка работать “в тени”, “оптимизировать” налоги и так далее – будет почти точно “видна” банку при детальном анализе бизнеса. А банки всегда предпочитают работать с прозрачным бизнесом, который ведёт дела “в белую”, честно показывая все доходы и прибыли.

Будьте эффективны и креативны

Банк всегда заинтересован в надежных партнерах, которые крепко стоят на ногах и честно строят свой бизнес. Не нарушайте закон, будьте честными и добросовестными, а главное – эффективными. Тогда любой банк с радостью даст вам в долг.

Государственная программа "5-7-9" – возможность получить финансовый толчок, расширить свой бизнес или даже без проблем погасить уже существующий долг.

Кому дадут льготный кредит?

С оборотом до 50 млн грн в год можно получить кредит на развитие бизнеса под 7%, а с оборотом до 100 млн – под 9%. Затем ставка может снизиться до 5%, если вы будете создавать рабочие места (подробнее об этом читайте здесь). При этом максимальная сумма кредита никак не ограничивается, вернее, ограничивается только показателями кредитоспособности каждого конкретного потенциального заёмщика.

Кроме того, под 0% можно получить кредит на погашение уже существующего долга. Важно, чтобы доход в эквиваленте был до 10 млн евро в год. Тут также максимальная сумма кредита не ограничивается. Но есть ограничение, как и при получении кредитов: общая сумма поддержки от государства за три года на всю группу связанных с бизнесом лиц не может превышать 200 тысяч евро в эквиваленте: сумма для малого бизнеса более чем существенная.

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